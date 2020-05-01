В Барнауле открыли пассажирскую навигацию по Оби

С 1 мая в столице Алтайского края, опровергая слухи о закрытии, началась пассажирская навигация по Оби. Теплоходы будут ходить до Бобровки, Рассказихи и Кокуйского — туда и обратно.

В региональном министерстве транспорта сообщили, что пассажирскую навигацию будут выполнять в этом сезоне теплоходы «Москва-175» и «Водолей».

Ранее среди садоводов активно распространялись слухи, что навигация будет отменена из-за коронавируса. Однако, приняв все меры предосторожности, речной транспорт по Оби запустили.

В частности, экипаж снабжен антисептиками, средствами индивидуальной защиты, влажная уборка осуществляется после каждого рейса.

Под запретом остаются прогулочные рейсы, их могут возобновить после отмены режима самоизоляции в Алтайском крае.

Стоимость взрослого билета до Рассказихи составляет 90 рублей, до Бобровки — 78 рублей, до Кокуйского — 160 рублей. Но пенсионеры-садоводы, как правило, пользуются льготами.