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В Барнауле открыли пассажирскую навигацию по Оби

С 1 мая в столице Алтайского края, опровергая слухи о закрытии, началась пассажирская навигация по Оби. Теплоходы будут ходить до Бобровки, Рассказихи и Кокуйского — туда и обратно.

Теплоход "Москва-175"
Теплоход "Москва-175"
Министерство транспорта Алтайского края.

В региональном министерстве транспорта сообщили, что пассажирскую навигацию будут выполнять в этом сезоне теплоходы «Москва-175» и «Водолей».

Ранее среди садоводов активно распространялись слухи, что навигация будет отменена из-за коронавируса. Однако, приняв все меры предосторожности, речной транспорт по Оби запустили.

В частности, экипаж снабжен антисептиками, средствами индивидуальной защиты, влажная уборка осуществляется после каждого рейса.

Под запретом остаются прогулочные рейсы, их могут возобновить после отмены режима самоизоляции в Алтайском крае.

Стоимость взрослого билета до Рассказихи составляет 90 рублей, до Бобровки — 78 рублей, до Кокуйского — 160 рублей. Но пенсионеры-садоводы, как правило, пользуются льготами.

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