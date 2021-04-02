В Барнауле открылось производство одноразовой одежды для сотрудников пищевых предприятий, туризма и активного отдыха

«Одноразовую одежду мы производим из качественных материалов российских производителей. Основным сырьем для производства служит нетканый материал спанбонд различной плотности. Он обладает водоотталкивающими свойствами.

Одежда для туризма производится из плащевки, футера, трикотажа и флиса. Благодаря удобному и продуманному крою одежда не сковывает движения и имеет небольшой вес», — рассказал представитель компании.