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В Барнауле открылось производство одноразовой одежды для сотрудников пищевых предприятий, туризма и активного отдыха

Производственная компания «ЭКОпировка» разрабатывает и производит качественную одноразовую одежду и аксессуары для работников предприятий из самых различных отраслей — от медицины и косметологии до пищевой промышленности.

Одноразовая одежда.
Одноразовая одежда.
Производственная компания "ЭКОпировка"

«Одноразовую одежду мы производим из качественных материалов российских производителей. Основным сырьем для производства служит нетканый материал спанбонд различной плотности. Он обладает водоотталкивающими свойствами.

Одежда для туризма производится из плащевки, футера, трикотажа и флиса. Благодаря удобному и продуманному крою одежда не сковывает движения и имеет небольшой вес», — рассказал представитель компании.

Наша «Экопировка» готова обеспечить потребителей великолепными аксессуарами. С учетом индивидуальных особенностей каждого заказчика и поиском выгодных вариантов производства. Возможно индивидуальное исполнение под заказ.

Одноразовая одежда.
Одноразовая одежда.
Производственная компания «ЭКОпировка»
Одноразовая одежда.
Одноразовая одежда.
Производственная компания «ЭКОпировка»

Телефон: 8 (385 2) 997−888

Сайт: ecopirovka.ru

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