В Барнауле открылся новый экспресс склад-магазин

Для удобства покупателей большой выставочный зал объединили со складом, здесь сразу можно выбрать, оплатить и забрать товар, а профессиональные консультанты помогут с подбором оборудования!

Компания «Дюйм Барнаул» приглашает посетить магазин нового формата, теперь вы сможете все увидеть, потрогать и быстро получить! Кроме того, в экспресс-складе-магазине «Дюйм» вы сможете отслеживать время сборки купленного товара на установленных мониторах.

Большой выбор инженерной сантехники, котельного и насосного оборудования и оперативная выдача его со склада намного сократят время получения товара!

На открытии состоялся розыгрыш призов! Среди них были разыграны водонагреватели, конвекторы, сувенирная продукция! Результаты розыгрыша опубликованы в «Инстаграм» и на сайте магазина.

Торжественное открытие экспресс склада-магазина Дюйм. Анна Зайкова

Испробовано на себе

Прежде чем предлагать жителям Алтайского края новые продукты, в компании «Дюйм Барнаул» изучают, тестируют и устанавливают их во все свои здания. Например, в 2013 году был открыт Центр новых технологий «Дюйм Барнаул» общей площадью более 1500 кв. м, который имеет уникальный тепловой узел. Здание отапливается с помощью двух геотермальных насосов шведского бренда Nibe по 42 кВт. При этом стоимость электроэнергии, затраченной на их работу в пиковый месяц, составляет 30 тыс. рублей. Срок окупаемости проекта всего 5 лет.

В марте 2019 года в центре Барнаула состоялось торжественное открытие Инженерного центра энергоэффективных систем отопления компании «Дюйм Барнаул» — одного из самых больших шоурумов энергоэффективного оборудования в России площадью 1200 кв. м. Здесь смонтированы девять демонстрационных зон на базе системных решений современного оборудования Bosch, Buderus, Nibe, Wilo, Uni-Fitt. Решения наглядно демонстрируют модульность оборудования, позволяют сравнить разные варианты отопления и выбрать оптимальный.

Система теплообеспечения инженерного центра компании также служит своеобразным шоурумом. Здесь можно увидеть действующую котельную на базе двух конденсационных котлов Bosch Condens 5000 (ZBR100−3), работающих в каскаде. Расходы на газ в пиковые месяцы не превышают 15 тыс. рублей.

«Дюйм Барнаул» можно смело назвать экспертами в сфере энергоэффективной отопительной техники. Специалисты инженерного центра помогут решить задачу любой сложности, связанную с отоплением, водоснабжением, водоотведением. А собственная сервисная служба обеспечит стабильную эксплуатацию оборудования.

Справка

Компания «Дюйм» специализируется на комплексных поставках оборудования для инженерных систем. Работает на рынке Алтайского края более 20 лет, является надежным поставщиком качественного оборудования от европейских и российских производителей. Склад площадью 4 тыс. кв. м позволяет компании предлагать клиентам более 10 тыс. наименований продукции и реализовывать даже самые масштабные проекты.

«Дюйм». Соединяя лучшее.