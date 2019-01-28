В Барнауле открылся первый в Алтайском крае SHOP-IN-SHOP лидера* российского ювелирного рынка бренда SOKOLOV

Теперь жители города смогут увидеть новинки SOKOLOV быстрее, чем их официально представят на ювелирной выставке.

SHOP-IN-SHOP (магазин в магазине) —это брендовый остров SOKOLOV, предназначенный для концептуальной выкладки ассортимента SOKOLOV в отделе в ТРЦ «Огни» ювелирной компании «Золотой Телец».

SHOP-IN-SHOP —это качественно новый сервис на ювелирном рынке Алтайского края. Посетив SHOP-IN-SHOP SOKOLOV один раз, вы обязательно захотите вернуться сюда снова!

В Барнауле открылся первый SHOP-IN-SHOP бренда SOKOLOV. Архив ювелирной компании «Золотой Телец» В Барнауле открылся первый SHOP-IN-SHOP бренда SOKOLOV. Архив ювелирной компании «Золотой Телец» В Барнауле открылся первый SHOP-IN-SHOP бренда SOKOLOV. Архив ювелирной компании «Золотой Телец»

Одна из особенностей SHOP-IN-SHOP — наличие уникальных новинок, которых еще нет ни в одном ювелирном магазине. Так, в SHOP-IN-SHOP в ТРЦ «Огни» вы уже можете приобрести для себя уникальные и стильные коллекции украшений, которые еще только будут презентоваться на международной ювелирной выставке в феврале в Санкт-Петербурге:

RUSSE — продолжение основной линейки в русской-народной стилистике

Тропики — серебряные украшения с озорным и летним характером , которые разбавят зиму теплыми фруктами

которые разбавят зиму теплыми фруктами SWAROVSKI — разнообразные стильные украшения с кристаллами Сваровски

WEDDING — коллекция «Люблю навсегда», для самых нежных и красивых девушек и невест

TEREKHOVGIRL — ограниченная дизайнерская коллекция , украшения для стильных , современных и динамичных девушек

украшения для стильных современных и динамичных девушек Двуцветные ситаллы — серебряные новинки с двуцветными ситаллами , в которых будто застыла магия северного сияния или новогодних огней вечернего города.

Только здесь можно приобрести мужские и женские часы из золота и серебра SOKOLOV разных коллекций.

Официальное и торжественное открытие SHOP-IN-SHOP состоится 24 февраля в 14.30. К открытию с 1 февраля будет запущена акция: все покупатели, совершившие покупку в SHOP-IN-SHOP в ТРЦ «Огни», будут участвовать в розыгрыше золотых пуссет с бриллиантами и сапфирами стоимостью 36 990 рублей!**

Серьги-пуссеты из золота с бриллиантами и сапфирами. Архив ювелирной компании «Золотой Телец»

Обязательно посетите единственный в Алтайском крае Shop-in-Shop Sokolov, порадуйте себя новеньким украшением и получите возможность выиграть шикарные серьги-пуссеты из золота с бриллиантами и сапфирами!

Адрес SHOP-IN-SHOP: отдел ювелирной компании «Золотой Телец» в ТРЦ «ОГНИ» (Барнаул, Антона Петрова, 219-б)

*По итогам 2018 года, в категории «Ювелирные украшения» списка «TOP-10 ювелирных брендов», безусловным лидером стал бренд SOKOLOV. Источник: uvelir.info