В Барнауле открылся салон современной интерьерной сантехники «100 градусов»

Салон предлагает отличные образцы санфаянса, смесителей, душевых систем, керамической плитки от именитых мировых производителей.

На открытие пригласили более 100 гостей. Гостей ждал великолепный фуршет от банкет-холла «Мишель» и развлекательная программа с живой музыкой и великолепной игрой на скрипках. Весь наш праздник сопровождал ведущий Марат Бровкин, который за вечер успел познакомиться со всеми гостями и стать эпицентром хорошего настроения.

Летающие стаканы и бутылки от известного шоу-бармена Алексея Маташкова наполняли вкуснейшими коктейлями, а знаменитый иллюзионист Илья Рогулин показывал настоящую магию, не оставившую никого равнодушным.

Открытие салона современной сантехники «100 градусов». Дмитрий Лямзин

Во время праздника разыграли множество призов от партнеров салона «100 градусов». Это были как обычные подарки (рюкзаки, флешки, термосы, фитнес-кружки, полотенца, ликеры и даже бочонки немецкого пива), так и главные призы: дизайнерская клавиша для инсталяции Tece и дренажный канал Cleanline от Geberit. Но самым главным призом стала душевая система с поддержкой режима контрастного душа от Oros стоимостью более 100 тыс. рублей.

Открытие салона современной сантехники «100 градусов». Дмитрий Лямзин

Все гости праздника, могли поучаствовать в презентациях от партнеров компании — таких известных мировых производителей, как Hansgroe, Aco, Tece, Bette, Kermi, Oros и познакомится с новинками их продукции.

Открытие салона современной сантехники «100 градусов». Дмитрий Лямзин

«Мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто пришел к нам и принял участие в этом празднике! Спасибо вам за ваши эмоции, поздравления и самую лучшую компанию, что только могла быть! Если вы еще не были у нас — то, ждём вас в гости!» — говорят в салоне «100 градусов».