В Барнауле открылся цех по производству автоклавного газобетона

Барнаульский кирпичный завод «Стройберг» в 2021 году открыл новый современный цех автоклавного газобетона. Мероприятие посетили партнеры и представители «Стройберга», а также первые лица Алтайского края — губернатор Виктор Томенко и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев.

Немецкое качество в российских условиях

Год и 300 млн рублей инвестиций — и сегодня в Барнауле открылось новое предприятие по производству автоклавного газобетона. Четыре немецкие линии и более 200 квалифицированных специалистов приводят на алтайский рынок силикатный кирпич. Новая линия представлена четырьмя основными типоразмерами автоклавного газобетона, предназначенными для многоэтажного и малоэтажного строительства. Продукция изготавливается в соответствии с утвержденными нормами и прошла испытания в лабораториях, поэтому пригодна для строительства в условиях российского климата. Производственные мощности позволяют изготавливать 7000 куб. м автоклавного газобетона в месяц.

Михаил Дыров,

генеральный директор «Стройберга»:

— Хочу выразить благодарность администрации города и края, которая позволила в период ограничений продолжить строительную деятельность. А также нашим партнерам — банку ВТБ и застройщикам. Но самая большая благодарность — людям, которые строили здание, и поставщику оборудования — компании «Штайнблок». Продукция нашего завода — на уровне лучших образцов в регионе, поэтому предлагаю партнерам начинать ее у нас покупать.

Открытие цеха по производству автоклавного газобетона на заводе «Стройберг». Дарья Зыкова Открытие цеха по производству автоклавного газобетона на заводе «Стройберг». Дарья Зыкова Открытие цеха по производству автоклавного газобетона на заводе «Стройберг». Дарья Зыкова Открытие цеха по производству автоклавного газобетона на заводе «Стройберг». Дарья Зыкова Открытие цеха по производству автоклавного газобетона на заводе «Стройберг». Дарья Зыкова Открытие цеха по производству автоклавного газобетона на заводе «Стройберг». Дарья Зыкова Открытие цеха по производству автоклавного газобетона на заводе «Стройберг». Дарья Зыкова Открытие цеха по производству автоклавного газобетона на заводе «Стройберг». Дарья Зыкова Открытие цеха по производству автоклавного газобетона на заводе «Стройберг». Дарья Зыкова

Фора для малоэтажной застройки

Открытие цеха в Барнауле — выгода не только для предприятия, но и для застройщиков, в том числе работающих в сфере малоэтажной застройки Алтайского края. Логистика предприятия позволяет экономить на стоимости. Также завод имеет собственную сырьевую базу: карьеры песка и извести. Таким образом, для застройщиков малоэтажных сооружений, составляющих около 60% объема потребителей, стоимость газобетона окажется гораздо ниже, чем если бы они привозили продукцию из Новосибирской области.

Иван Гилев,

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства:

— В 2020-м объем строительных работ вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом. Проблемы с газобетоном особенно ощущались 2−3 года назад: этой продукции не хватало, приходилось возить ее из Новосибирска. И сегодня алтайский газобетон, со слов руководителя предприятия, может конкурировать с продукцией соседей. Думаю, малоэтажная застройка, как и многоэтажная, будет пользоваться такой возможностью, учитывая, что она составляет 40% от объема ввода жилья в Алтайском крае.

Открытие цеха по производству автоклавного газобетона на заводе «Стройберг». Дарья Зыкова

По словам генерального директора, география поставок ограничиваться Алтайским краем не будет. В планах зайти на территорию Новосибирской, Томской и Омской областей. Уже ведутся переговоры с Казахстаном.