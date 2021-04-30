В Барнауле открылся цех по производству автоклавного газобетона

Барнаульский кирпичный завод «Стройберг» в 2021 году открыл новый современный цех автоклавного газобетона. Мероприятие посетили партнеры и представители «Стройберга», а также первые лица Алтайского края — губернатор Виктор Томенко и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев.
Немецкое качество в российских условиях
Год и 300 млн рублей инвестиций — и сегодня в Барнауле открылось новое предприятие по производству автоклавного газобетона. Четыре немецкие линии и более 200 квалифицированных специалистов приводят на алтайский рынок силикатный кирпич. Новая линия представлена четырьмя основными типоразмерами автоклавного газобетона, предназначенными для многоэтажного и малоэтажного строительства. Продукция изготавливается в соответствии с утвержденными нормами и прошла испытания в лабораториях, поэтому пригодна для строительства в условиях российского климата. Производственные мощности позволяют изготавливать 7000 куб. м автоклавного газобетона в месяц.
Михаил Дыров,
генеральный директор «Стройберга»:
— Хочу выразить благодарность администрации города и края, которая позволила в период ограничений продолжить строительную деятельность. А также нашим партнерам — банку ВТБ и застройщикам. Но самая большая благодарность — людям, которые строили здание, и поставщику оборудования — компании «Штайнблок». Продукция нашего завода — на уровне лучших образцов в регионе, поэтому предлагаю партнерам начинать ее у нас покупать.
Фора для малоэтажной застройки
Открытие цеха в Барнауле — выгода не только для предприятия, но и для застройщиков, в том числе работающих в сфере малоэтажной застройки Алтайского края. Логистика предприятия позволяет экономить на стоимости. Также завод имеет собственную сырьевую базу: карьеры песка и извести. Таким образом, для застройщиков малоэтажных сооружений, составляющих около 60% объема потребителей, стоимость газобетона окажется гораздо ниже, чем если бы они привозили продукцию из Новосибирской области.
Иван Гилев,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства:
— В 2020-м объем строительных работ вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом. Проблемы с газобетоном особенно ощущались 2−3 года назад: этой продукции не хватало, приходилось возить ее из Новосибирска. И сегодня алтайский газобетон, со слов руководителя предприятия, может конкурировать с продукцией соседей. Думаю, малоэтажная застройка, как и многоэтажная, будет пользоваться такой возможностью, учитывая, что она составляет 40% от объема ввода жилья в Алтайском крае.
По словам генерального директора, география поставок ограничиваться Алтайским краем не будет. В планах зайти на территорию Новосибирской, Томской и Омской областей. Уже ведутся переговоры с Казахстаном.