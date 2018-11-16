В Барнауле откроется фирменный магазин Conte

17 ноября в торговом центре «Европа» в Барнауле открывается фирменный магазин Conte!
Ассортимент Conte далеко не ограничен чулками и колготками. В магазине представлены удобные и качественные вещи по отличным ценам:
- джинсы, брюки и леггинсы,
- женское белье модных коллекций,
- джемперы и туники,
- платья, юбки и многое другое.
Вещи под брендом Conte — это европейский уровень производства и материалов. Качество, доказанное годами. Коллекции Conte, в которых сотни потрясающих, качественных и, главное, доступных по цене вещей — теперь и для жительниц Алтайского края!
Мы рады сообщить, что наконец компания Conte открывает первый фирменный магазин в Барнауле! Магазин приглашает гостей 17 ноября в торговый центр «Европа» (Павловский тракт, 251-в). Ждем и приглашаем всех ценителей модных качественных вещей. Здесь в одном месте с помощью грамотных и деликатных консультантов вы сможете обновить свой гардероб, подобрав полный комплект белья и одежды для каждого дня и особых случаев!
Открытие фирменного магазина Conte — 17 ноября!
А в первые два дня открытия (17 и 18 ноября) мы приготовили для наших гостей специальную праздничную скидку — 20% на весь ассортимент!
Начните свое знакомство с Conte приятными и выгодными покупками!
Место: ТЦ «Европа», 1-й этаж
Адрес: Барнаул, Павловский тр, 251-в
Тел. (3852) 90−65−90