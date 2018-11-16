В Барнауле откроется фирменный магазин Conte

Conte Elegant — идеальный образ для современной женщины каждый день!

17 ноября в торговом центре «Европа» в Барнауле открывается фирменный магазин Conte!

Ассортимент Conte далеко не ограничен чулками и колготками. В магазине представлены удобные и качественные вещи по отличным ценам:

джинсы , брюки и леггинсы,

брюки и леггинсы, женское белье модных коллекций,

джемперы и туники,

платья , юбки и многое другое.

Вещи под брендом Conte — это европейский уровень производства и материалов. Качество, доказанное годами. Коллекции Conte, в которых сотни потрясающих, качественных и, главное, доступных по цене вещей — теперь и для жительниц Алтайского края!

В Барнауле открывается фирменный магазин Conte Фото предоставлено рекламодателем Платье ( бренд Conte). Фото предоставлено рекламодателем Одежда ( бренд Conte). Фото предоставлено рекламодателем Боди ( бренд Conte). Фото предоставлено рекламодателем Колготки ( бренд Conte). Фото предоставлено рекламодателем Джинсы ( бренд Conte). Фото предоставлено рекламодателем

Мы рады сообщить, что наконец компания Conte открывает первый фирменный магазин в Барнауле! Магазин приглашает гостей 17 ноября в торговый центр «Европа» (Павловский тракт, 251-в). Ждем и приглашаем всех ценителей модных качественных вещей. Здесь в одном месте с помощью грамотных и деликатных консультантов вы сможете обновить свой гардероб, подобрав полный комплект белья и одежды для каждого дня и особых случаев!

Открытие фирменного магазина Conte — 17 ноября!

А в первые два дня открытия (17 и 18 ноября) мы приготовили для наших гостей специальную праздничную скидку — 20% на весь ассортимент!

Начните свое знакомство с Conte приятными и выгодными покупками!