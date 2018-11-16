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В Барнауле откроется фирменный магазин Conte

Conte Elegant — идеальный образ для современной женщины каждый день!

В Барнауле открывается фирменный магазин Conte
В Барнауле открывается фирменный магазин Conte
Фото предоставлено рекламодателем

17 ноября в торговом центре «Европа» в Барнауле открывается фирменный магазин Conte!

Ассортимент Conte далеко не ограничен чулками и колготками. В магазине представлены удобные и качественные вещи по отличным ценам:

  • джинсы, брюки и леггинсы,
  • женское белье модных коллекций,
  • джемперы и туники,
  • платья, юбки и многое другое.

Вещи под брендом Conte — это европейский уровень производства и материалов. Качество, доказанное годами. Коллекции Conte, в которых сотни потрясающих, качественных и, главное, доступных по цене вещей — теперь и для жительниц Алтайского края!

В Барнауле открывается фирменный магазин Conte
В Барнауле открывается фирменный магазин Conte
Фото предоставлено рекламодателем
Платье (бренд Conte).
Платье (бренд Conte).
Фото предоставлено рекламодателем
Одежда (бренд Conte).
Одежда (бренд Conte).
Фото предоставлено рекламодателем
Боди (бренд Conte).
Боди (бренд Conte).
Фото предоставлено рекламодателем
Колготки (бренд Conte).
Колготки (бренд Conte).
Фото предоставлено рекламодателем
Джинсы (бренд Conte).
Джинсы (бренд Conte).
Фото предоставлено рекламодателем

Мы рады сообщить, что наконец компания Conte открывает первый фирменный магазин в Барнауле! Магазин приглашает гостей 17 ноября в торговый центр «Европа» (Павловский тракт, 251-в). Ждем и приглашаем всех ценителей модных качественных вещей. Здесь в одном месте с помощью грамотных и деликатных консультантов вы сможете обновить свой гардероб, подобрав полный комплект белья и одежды для каждого дня и особых случаев!

Открытие фирменного магазина Conte — 17 ноября!

А в первые два дня открытия (17 и 18 ноября) мы приготовили для наших гостей специальную праздничную скидку — 20% на весь ассортимент!

Начните свое знакомство с Conte приятными и выгодными покупками!

Фирменный магазин Сonte

Место: ТЦ «Европа», 1-й этаж

Адрес: Барнаул, Павловский тр, 251-в

Тел. (3852) 90−65−90

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