В Барнауле открывается новый хозмаркет! Приглашаем на открытие

В столице края в эти выходные распахнет свои двери новый хозмаркет « Агроном ». Это крупнейшая сеть в Сибири для садоводов и огородников, которая уже имеет пять магазинов в нашем городе, а также по одному в Новоалтайске, Бийске и Рубцовске.

В дни открытия с 12 по 15 ноября действует скидка 15% на весь ассортимент, также при покупке оформляется дисконтная карта, дающая скидку 7% на последующие покупки. Кроме того, ежемесячно в сети проходят акции и скидки на сезонные товары.

В хозмаркете можно найти все необходимые товары для дома, огорода и сада. Кроме широкого ассортимента есть также уникальные товары, такие как парники и тентовые теплицы собственного производства компании «Агроном».

Всем владельцам приусадебных участков и дач уже рекомендуется начать размеренные и неспешные покупки семян, грунтов и прочих товаров, которые точно пригодятся в следующем сезоне. Ведь риск инфляции и повышения цен после Нового года, как показывает нам каждый год, коснется всего, особенно товаров с импортными составляющими или компонентами.

Поэтому совершать приобретения можно уже сейчас, без суеты и по выгодным ценам.