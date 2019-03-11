В Барнауле «озеленят» воду в системе отопления

14 дней — с 18 по 31 марта — теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле будет проводить плановые испытания тепловых сетей города на плотность. При этом не требуется отключение горячей воды или отопления и излишне давление на коммуникации. Выявлять утечки будут только при помощи безвредного пищевого красителя зеленого цвета — откуда течет окрашенная вода, там и слабое место.

Для чего проводятся испытания?

Окрашивание воды позволит выявить утечки на тепловых сетях, в тепловых камерах и в центральных тепловых пунктах. Встречаются случаи, когда сетевая вода, непригодная для использования в быту, все же применяется с этой целью. Запуск красителя позволяет решить и эту проблему.

Что за зеленый краситель запускают в систему? Он безвреден?

Краситель органический и абсолютно безвреден. Называется он «Уранин-А». Он хорошо растворяется в воде и придает ей яркое зеленое флуоресцентное свечение. Более того, в нашей обычной жизни «Уранин» встречается довольно часто. Его используют при производстве мыла, ткани.

Как проводятся испытания?

Необходимое количество красителя — 350кг- вводится в тепловые сети в двух точках города. Отдельно для циркуляционного контура ТЭЦ-2 и отдельно для ТЭЦ-3. После этого в течение всего периода испытаний концентрация красителя поддерживается на необходимом уровне — проще говоря его дозируют в систему.

После этого сотрудники компании проводят обходы тепловых сетей, бойлерных установок, потребителей. При выявлении неисправностей будут проводится ремонты оборудования.

Что делать , если зеленая вода потекла из крана в квартире?

В случае, если для вас это стало неожиданностью, а не закономерным фактом того, что вы сознательно вместо «правильной» горячей воды используете сетевую, то нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК позвонив по телефону (3852) 77−52−39. Специалисты выяснят причину произошедшего, а она может крыться в том числе в неисправности внутридомового оборудования.