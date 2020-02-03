В Барнауле показания счетчиков теперь будет принимать робот.

С января 2020 года передавать показания счетчиков жители Барнаула могут с 16-го по 24-е число каждого месяца в круглосуточном режиме по новому номеру телефона
До 16-го и после 24-го числа месяца на данной линии отвечать на вопросы и консультировать жителей будет сотрудник «Вычислительного центра ЖКХ».
Как принимают показания по телефону
- Нужно четко назвать номер лицевого счета — он указан в верхнем правом углу квитанции.
Номер лицевого счета указан вверху платежки, именно его нужно назвать при передаче показаний счетчиков.
- При повторных обращениях система идентифицирует вас по номеру телефона и попросит просто подтвердить номер вашего лицевого счета и адрес.
- Далее вам нужно назвать показания по каждому из приборов учета в доме.
Если у вас все-таки не получилось подать показания роботу, вас переключат на оператора, который примет данные и все пояснит.
Как можно еще подать показания счетчиков
- Через свою управляющую организацию.
- Через личный кабинет Системы «Город», у которого также есть приложение.
С нового года Сибирская генерирующая компания отвечает за обеспечение теплом и горячей водой 99% жителей Барнаула. Основной объем платежей за отопление и горячую воду барнаульцы осуществляют через Систему сбора и обработки платежей «Город». Платежи через эту систему поступают напрямую в СГК. Информационное наполнение ресурса обеспечивает специализированная организация «Вычислительный центр ЖКХ», которая отражает в системе начисления и оплаты за отопление и горячее водоснабжение.
Удобно и надежно
Также пользователи Личного кабинета Системы «Город» могут:
- получать напоминания, чтобы не забыть вовремя подать показания счетчиков с помощью СМС или по электронной почте;
- круглосуточно пользоваться электронными архивами квитанций и в любое удобное время передавать показания счетчиков;
- получать выписку из лицевого счета, чеки и т. д.
Подробная инструкция по регистрации в системе: www.sistemagorod.ru/help.
Юридические лица в Барнауле по-прежнему могут получить всю информацию по начислениям, оплатам, а также передать показания приборов учета тепла и горячей воды через Личный кабинет на сайте СГК.