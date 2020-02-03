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В Барнауле показания счетчиков теперь будет принимать робот

Чтобы жители Барнаула могли с минимальными временными затратами подавать показания счетчиков и контролировать состояние своего лицевого счета, в городе начал работать многоканальный телефон «Вычислительного центра ЖКХ». Позвонив по номеру 8 (3852) 43-22-22, барнаульцы смогут передать показания счетчика роботу.

В Барнауле показания счетчиков теперь будет принимать робот.
В Барнауле показания счетчиков теперь будет принимать робот.
Источник: http://sibgenco.online

С января 2020 года передавать показания счетчиков жители Барнаула могут с 16-го по 24-е число каждого месяца в круглосуточном режиме по новому номеру телефона 8 (3852) 43-22-22.

До 16-го и после 24-го числа месяца на данной линии отвечать на вопросы и консультировать жителей будет сотрудник «Вычислительного центра ЖКХ».

Как принимают показания по телефону

  1. Нужно четко назвать номер лицевого счета — он указан в верхнем правом углу квитанции.
    Номер лицевого счета указан вверху платежки, именно его нужно назвать при передаче показаний счетчиков.
    Номер лицевого счета указан вверху платежки, именно его нужно назвать при передаче показаний счетчиков.
    Источник: sibgenco.online
  2. При повторных обращениях система идентифицирует вас по номеру телефона и попросит просто подтвердить номер вашего лицевого счета и адрес.
  3. Далее вам нужно назвать показания по каждому из приборов учета в доме.

Если у вас все-таки не получилось подать показания роботу, вас переключат на оператора, который примет данные и все пояснит.

Как можно еще подать показания счетчиков

  • Через свою управляющую организацию.
  • Через личный кабинет Системы «Город», у которого также есть приложение.

С нового года Сибирская генерирующая компания отвечает за обеспечение теплом и горячей водой 99% жителей Барнаула. Основной объем платежей за отопление и горячую воду барнаульцы осуществляют через Систему сбора и обработки платежей «Город». Платежи через эту систему поступают напрямую в СГК. Информационное наполнение ресурса обеспечивает специализированная организация «Вычислительный центр ЖКХ», которая отражает в системе начисления и оплаты за отопление и горячее водоснабжение.

Удобно и надежно

Источник: sibgenco.online

Также пользователи Личного кабинета Системы «Город» могут:

  • получать напоминания, чтобы не забыть вовремя подать показания счетчиков с помощью СМС или по электронной почте;
  • круглосуточно пользоваться электронными архивами квитанций и в любое удобное время передавать показания счетчиков;
  • получать выписку из лицевого счета, чеки и т. д.

Подробная инструкция по регистрации в системе: www.sistemagorod.ru/help.

Юридические лица в Барнауле по-прежнему могут получить всю информацию по начислениям, оплатам, а также передать показания приборов учета тепла и горячей воды через Личный кабинет на сайте СГК.

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