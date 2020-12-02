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В Барнауле появилось уникальное предложение по доставке Food setов в честь Нового года

Банкетный зал «Кафе в парке» организовал специальное предложение — Food setы в честь Нового 2021 года.

Фото предоставлено заказчиком

Food set подойдет:

  • для небольшой корпоративной вечеринки офисе
  • для праздничной встречи с друзьями
  • для вкусного новогоднего вечера в кругу семьи

Он рассчитан на 6−10 человек.

Наслаждайтесь общением, развлекайтесь и веселитесь, а мы приготовим угощения и доставим их к порогу.

Food-set «Новогодний»:
  • Оливье с телячим языком (50гр/8 шт)
  • Салат из лосося с цукини и базиликовыми клецками (50гр/8 шт)
  • Бутерброд с красной икрой (30 гр/6шт)
  • Татаки из тунца с азиатским соусом (40/5гр/8шт)
  • Креветка темпура с фисташками и соусом васаби (50/15гр/8шт)
  • Прошутто с грушей и голубым сыром (40 гр/6шт)
  • Рулетики из копченой курицы с черносливом и сыром (45гр/8шт)
  • Рулетики из свинины с рикоттой и кедровым орехом (40гр/6шт)
  • Коллекция сырных сладких шариков (20гр/12шт)
  • Шашлычки из трех видов рыбы или куриный на выбор (150гр/8шт)
  • Яблочный крамбл с мандариновым джемом (150 гр/6шт)

Стоимость food setа «Новогодний» — 9 990 рублей.

Food set — «Корпоративный» — это вкуснейшие закуски, два вида салата, горячее на выбор и десерт.

Легкий фуршет для праздничного настроения можно заказать в офис, домой или в любую локацию в черте города.

Фото предоставлено заказчиком
Фото предоставлено заказчиком
Фото предоставлено заказчиком
Фото предоставлено заказчиком
Фото предоставлено заказчиком
Food set — «Корпоративный»:

— Оливье по рецепту 1984 г (50 гр/8 шт)
— Салат с неркой и крабовой пастой (50гр/8шт)
— Лосось на гренке (35гр/10шт)
— Тапас в стиле «Винегрет» с селедочкой (50/5гр/10шт)
— Терин мясной с грибами и брусничным соусом (50гр/10шт)
— Блинчики с мясным муссом (40гр/10шт)
— Рулетики из копченой курицы с черносливом и сыром (45гр/10шт)
— Мясные рулетики с черносливом (40гр/10шт)
— Коллекция сырных сладких шариков (20гр/12шт)
— Язык телячий с грибами и сметаной или Куриный рулет с сырно-арахисовом на выбор соусом (100гр/10шт)
— Яблочный крамбл с
мандариновым джемом (150гр/6шт)

Стоимость food setа «Корпоративный» — 9990 рублей.

Food set «Под игристое» — легкие закуски.

Фото предоставлено заказчиком
Фото предоставлено заказчиком
Фото предоставлено заказчиком
Сет «Под игристое»:

— Бутерброд с черной икрой палтуса (30гр/10шт)
— Нерка на хрустате (35гр/8шт)
— Креветка темпура с фисташками и соусом васаби (50гр/6шт)
— Кусочки слабосоленой форели (20/5гр/10шт)
— Рулетики из свинины с рикоттой и кедровым орехом (40гр/8шт)
— Блинчики с сыром и травами (40гр/10шт)

Стоимость: 4 490 рублей.

Заявки на декабрь уже принимаются, успевай сделать предзаказ!

Заявки принимаем по телефону 76−00−76.

Предварительное бронирование минимум за 2 рабочих дня. На топовые даты важно заранее сделать предзаказ.

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