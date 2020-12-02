В Барнауле появилось уникальное предложение по доставке Food setов в честь Нового года

Банкетный зал «Кафе в парке» организовал специальное предложение — Food setы в честь Нового 2021 года .

Food set подойдет:

для небольшой корпоративной вечеринки офисе

для праздничной встречи с друзьями

для вкусного новогоднего вечера в кругу семьи

Он рассчитан на 6−10 человек.

Наслаждайтесь общением, развлекайтесь и веселитесь, а мы приготовим угощения и доставим их к порогу.

Food-set «Новогодний»: Оливье с телячим языком ( 50гр/8 шт)

50гр/8 шт) Салат из лосося с цукини и базиликовыми клецками ( 50гр/8 шт)

50гр/8 шт) Бутерброд с красной икрой ( 30 гр/6шт)

30 гр/6шт) Татаки из тунца с азиатским соусом ( 40/5гр/8шт)

40/5гр/8шт) Креветка темпура с фисташками и соусом васаби ( 50/15гр/8шт)

50/15гр/8шт) Прошутто с грушей и голубым сыром ( 40 гр/6шт)

40 гр/6шт) Рулетики из копченой курицы с черносливом и сыром ( 45гр/8шт)

45гр/8шт) Рулетики из свинины с рикоттой и кедровым орехом ( 40гр/6шт)

40гр/6шт) Коллекция сырных сладких шариков ( 20гр/12шт)

20гр/12шт) Шашлычки из трех видов рыбы или куриный на выбор ( 150гр/8шт)

150гр/8шт) Яблочный крамбл с мандариновым джемом ( 150 гр/6шт) Стоимость food setа «Новогодний» — 9 990 рублей.

Food set — «Корпоративный» — это вкуснейшие закуски, два вида салата, горячее на выбор и десерт.

Легкий фуршет для праздничного настроения можно заказать в офис, домой или в любую локацию в черте города.

Фото предоставлено заказчиком Фото предоставлено заказчиком Фото предоставлено заказчиком Фото предоставлено заказчиком Фото предоставлено заказчиком

Food set — «Корпоративный»: — Оливье по рецепту 1984 г (50 гр/8 шт)

— Салат с неркой и крабовой пастой (50гр/8шт)

— Лосось на гренке (35гр/10шт)

— Тапас в стиле «Винегрет» с селедочкой (50/5гр/10шт)

— Терин мясной с грибами и брусничным соусом (50гр/10шт)

— Блинчики с мясным муссом (40гр/10шт)

— Рулетики из копченой курицы с черносливом и сыром (45гр/10шт)

— Мясные рулетики с черносливом (40гр/10шт)

— Коллекция сырных сладких шариков (20гр/12шт)

— Язык телячий с грибами и сметаной или Куриный рулет с сырно-арахисовом на выбор соусом (100гр/10шт)

— Яблочный крамбл с

мандариновым джемом (150гр/6шт) Стоимость food setа «Корпоративный» — 9990 рублей.

Food set «Под игристое» — легкие закуски.

Фото предоставлено заказчиком Фото предоставлено заказчиком Фото предоставлено заказчиком

Сет «Под игристое»: — Бутерброд с черной икрой палтуса (30гр/10шт)

— Нерка на хрустате (35гр/8шт)

— Креветка темпура с фисташками и соусом васаби (50гр/6шт)

— Кусочки слабосоленой форели (20/5гр/10шт)

— Рулетики из свинины с рикоттой и кедровым орехом (40гр/8шт)

— Блинчики с сыром и травами (40гр/10шт) Стоимость: 4 490 рублей.

Заявки на декабрь уже принимаются, успевай сделать предзаказ!

Заявки принимаем по телефону 76−00−76.

Предварительное бронирование минимум за 2 рабочих дня. На топовые даты важно заранее сделать предзаказ.