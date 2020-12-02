В Барнауле появилось уникальное предложение по доставке Food setов в честь Нового года

Food set подойдет:
- для небольшой корпоративной вечеринки офисе
- для праздничной встречи с друзьями
- для вкусного новогоднего вечера в кругу семьи
Он рассчитан на 6−10 человек.
Наслаждайтесь общением, развлекайтесь и веселитесь, а мы приготовим угощения и доставим их к порогу.
- Оливье с телячим языком (50гр/8 шт)
- Салат из лосося с цукини и базиликовыми клецками (50гр/8 шт)
- Бутерброд с красной икрой (30 гр/6шт)
- Татаки из тунца с азиатским соусом (40/5гр/8шт)
- Креветка темпура с фисташками и соусом васаби (50/15гр/8шт)
- Прошутто с грушей и голубым сыром (40 гр/6шт)
- Рулетики из копченой курицы с черносливом и сыром (45гр/8шт)
- Рулетики из свинины с рикоттой и кедровым орехом (40гр/6шт)
- Коллекция сырных сладких шариков (20гр/12шт)
- Шашлычки из трех видов рыбы или куриный на выбор (150гр/8шт)
- Яблочный крамбл с мандариновым джемом (150 гр/6шт)
Стоимость food setа «Новогодний» — 9 990 рублей.
Food set — «Корпоративный» — это вкуснейшие закуски, два вида салата, горячее на выбор и десерт.
Легкий фуршет для праздничного настроения можно заказать в офис, домой или в любую локацию в черте города.
— Оливье по рецепту 1984 г (50 гр/8 шт)
— Салат с неркой и крабовой пастой (50гр/8шт)
— Лосось на гренке (35гр/10шт)
— Тапас в стиле «Винегрет» с селедочкой (50/5гр/10шт)
— Терин мясной с грибами и брусничным соусом (50гр/10шт)
— Блинчики с мясным муссом (40гр/10шт)
— Рулетики из копченой курицы с черносливом и сыром (45гр/10шт)
— Мясные рулетики с черносливом (40гр/10шт)
— Коллекция сырных сладких шариков (20гр/12шт)
— Язык телячий с грибами и сметаной или Куриный рулет с сырно-арахисовом на выбор соусом (100гр/10шт)
— Яблочный крамбл с
мандариновым джемом (150гр/6шт)
Стоимость food setа «Корпоративный» — 9990 рублей.
Food set «Под игристое» — легкие закуски.
— Бутерброд с черной икрой палтуса (30гр/10шт)
— Нерка на хрустате (35гр/8шт)
— Креветка темпура с фисташками и соусом васаби (50гр/6шт)
— Кусочки слабосоленой форели (20/5гр/10шт)
— Рулетики из свинины с рикоттой и кедровым орехом (40гр/8шт)
— Блинчики с сыром и травами (40гр/10шт)
Стоимость: 4 490 рублей.
Заявки на декабрь уже принимаются, успевай сделать предзаказ!
Заявки принимаем по телефону 76−00−76.
Предварительное бронирование минимум за 2 рабочих дня. На топовые даты важно заранее сделать предзаказ.