В Барнауле приступили к запуску горячей воды после опрессовки и ремонтов теплосетей в контуре ТЭЦ-3

Специалисты Сибирской генерирующей компании завершают ремонт тепловых сетей в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 и приступают к подключению горячей воды. Однако на некоторых участках работы вынужденно продлятся на срок от 1 до 7 дней из-за повреждений, выявленных при заполнении теплосетей, и затянувшихся капитальных ремонтов. По состоянию на 4 августа подача ресурса возобновлена для 86% потребителей станции.

Кран. Горячая вода. СС0