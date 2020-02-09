В Барнауле продают единственный сырный ресторан Cafe de lafe

Ресторан Cafe de lafe располагается в центре Барнаула, по адресу Социалистический, 46. Площадь помещения — 600 кв. м. Собственники рассчитывают продать ресторан с дизайнерским ремонтом и витражными окнами за 42 млн рублей.
«Красная линия, оживленный автомобильный и пешеходный трафик, — говорится в объявлении, — Прилегающий земельный участок с кадастровым номером в собственности. Организована автомобильная парковка. Венткамера и теплоузел оснащены автоматическим оборудованием. Помещение подходит для любого вида деятельности — торгового и офисного».
Ранее в Барнауле закрылось одно из старейших кафе — Granmulino. 1 февраля вместо него заработала PrimaPasta.