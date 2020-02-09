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В Барнауле продают единственный сырный ресторан Cafe de lafe

Барнаульский предприниматель Иван Олишевский продает сырный ресторан Cafe de lafe. Объявление о продаже появилось 6 февраля на сайте «Авито».

Cafe de lafe.
Cafe de lafe.
Анастасия Жданова

Ресторан Cafe de lafe располагается в центре Барнаула, по адресу Социалистический, 46. Площадь помещения — 600 кв. м. Собственники рассчитывают продать ресторан с дизайнерским ремонтом и витражными окнами за 42 млн рублей.

«Красная линия, оживленный автомобильный и пешеходный трафик, — говорится в объявлении, — Прилегающий земельный участок с кадастровым номером в собственности. Организована автомобильная парковка. Венткамера и теплоузел оснащены автоматическим оборудованием. Помещение подходит для любого вида деятельности — торгового и офисного».

Ранее в Барнауле закрылось одно из старейших кафе — Granmulino. 1 февраля вместо него заработала PrimaPasta.

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