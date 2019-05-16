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В Барнауле продлили маршрут автобуса № 73

В Барнауле маршрут автобусов № 73 продлили до остановки «Спартак-2», сообщает официальный сайт города.

Маршрут автобуса №73.
Маршрут автобуса №73.
barnaul.org

Пока эти изменения будут действовать в тестовом режиме, чтобы определить, есть ли в них потребность у барнаульцев.

Автобусы № 73 «ул.Просторная — пл. Спартака» начнут заезжать на «ЛДП «Спартак-2» с 18 мая.

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