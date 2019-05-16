В Барнауле продлили маршрут автобуса № 73

Пока эти изменения будут действовать в тестовом режиме, чтобы определить, есть ли в них потребность у барнаульцев.

Автобусы № 73 «ул.Просторная — пл. Спартака» начнут заезжать на «ЛДП «Спартак-2» с 18 мая.