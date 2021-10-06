26 сентября, несмотря на сибирскую осень, более 40-ка человек собрались на стартовой точке, в центральном парке. Участникам необходимо было пройти один из четырёх маршрутов и нанести на карты исторические достопримечательности краевой столицы.

Первая команда отправилась на поиски сокровищ купца Морозова в компании его далёкого потомка и заодно познакомилась с купеческой историей города. Вторая расследовала таинственное исчезновение секретного агента в декорациях предприятий горнопромышленного комплекса.

Третья команда помогала столичным журналистам снять документальное кино и раскрыть тайные послания зданий советской эпохи. А четвертая группа с головой погрузилась в мистическую историю города и вступила в неравный бой с паранормальными явлениями.

В Барнауле прошёл туристический квест «Прошагай город». Фото предоставлено организатором квеста.

Финальной точкой для всех маршрутов стал белый зал ГМИЛИКА, где всех участников наградили памятными дипломами, а самая быстрая команда получила приятные призы.

Всего за время квеста на карты города была добавлена или актуализирована информация по более чем 50-ти историческим зданиям, памятникам и локациям Барнаула, что несомненно позволит туристам лучше ориентироваться в городе и повысит туристическую привлекательность Барнаула.

В Барнауле прошёл туристический квест «Прошагай город». Фото предоставлено организатором квеста.

По отзывам команд новый способ изучения города приглянулся барнаульцам и многие обещали прийти в следующем году.