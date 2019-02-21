В Бийске прошло общее собрание Союза промышленников Алтайского края

Проведение рабочих совещаний на базе крупнейших промышленных предприятий региона — давняя традиция Союза промышленников Алтая. Каждая такая встреча — это не только обмен мнениями, определение стратегического курса в деятельности организации, но и возможность познакомиться с опытом коллег, оценить реализованные проекты в сфере промышленного производства.

ЗАО «Эвалар» — один из крупнейших налогоплательщиков края с объемом производства 10 млрд. рублей в год. С продукцией этого высокотехнологичного предприятия хорошо знакомы жители России, стран ближнего зарубежья, США, Германии и многих государств мира. Поэтому экскурсия по предприятию для директорского корпуса региона была не только познавательной, но и полезной с точки зрения внедрения современных технологий, развития инновационного производства.

В совещании, прошедшем 20 февраля и организованном после экскурсии по предприятию, приняли участие министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин и заместитель председателя правительства, министр экономического развития региона Павел Дитятев. В своих выступлениях они подвели итоги минувшего года в сфере промышленного производства Алтайского края и обозначили потенциальные точки роста. По общему мнению участников встречи, такое внимание новой команды руководителей региона к проблемам производственников — это важный показатель заинтересованности, готовности к развитию конструктивных, деловых отношений власти и бизнеса.

Как отметил председатель правления Союза промышленников Алтая Виктор Герман, впервые за всю историю региональной организации на общем собрании присутствовали сразу три представителя федеральных институтов развития. Начальник отдела формирования и реализации промышленной политики Минпромторга РФ Сергей Калугин, заместитель директора Фонда развития промышленности Юрий Шамков и заместитель директора Ассоциации развития кластеров и технопарков Леонид Данилов в ходе своих выступлений познакомили руководителей предприятий с мерами поддержки, которые эти структуры сегодня активно продвигают на федеральном и региональном уровне.

Общее собрание. Фото предоставлено организатором мероприятия

Многие из прозвучавших на рабочем совещании выступлений оказались созвучны тем посылам, которые были заложены в промышленном блоке обращения Президента России Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля. Инновационное производство сегодня является необходимым и обязательным условием технологического прорыва, преобразований, о которых говорил Президент России. Высокие технологии должны получить поддержку не только на уровне федеральной, но и на уровне региональной власти. Государство может применить такие инструменты стимулирования, как налоговые льготы на прибыль с суммы инвестиций, поддержку модернизации производств, оказание помощи предприятиям, активно работающим в рамках конверсии, региональные программы поддержки и стимулирования российского несырьевого экспорта.

Общее собрание. Фото предоставлено организатором мероприятия

Как отметил в ходе своего выступления заместитель директора Фонда развития промышленности РФ Юрий Шамков, сегодня в сфере законодательного обеспечения промышленного производства, необходима координация в действиях на всех уровнях власти.

«Исполком Союза промышленников Алтая должен стать центром по анализу региональных и федеральных программ в сфере экономики. Важно адаптировать существующие нормативные акты и программы различных фондов и ассоциаций под запросы отдельных секторов производства и далее — в интересах конкретного производителя. Союз промышленников должен стать рупором бизнеса для того, чтобы в интересах развития всего общества, доводить идеи промышленников до различных органов власти», — подчеркнул Юрий Шамков.

В соответствии с уставом организации, на общем собрании был избран новый исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края. Единогласным решением присутствующих им стал Виктор Мещеряков.

Завершилось заседание вручением свидетельств о вступлении в СПА новых членов. 12 предприятий и организаций пополнили ряды Союза промышленников региона.