В Барнауле провели онлайн-трансляцию конференции о маркировке табачных изделий

19 апреля в Барнауле и других городах России показали онлайн-трансляцию конференции о маркировке табака. Семинар провели Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) вместе с ведущим производителем контрольно-кассовой техники «АТОЛ». В столице Алтайского края трансляцию организовала компания « ПРОКС ».

Напомним, с 1 марта началась обязательная регистрация магазинов и производителей табачной продукции в Национальной системе цифровой маркировки «Честный ЗНАК».

На конференции представитель Министерства промышленности и торговли РФ сообщил о текущем статусе подключения к системе маркировки и планах по запуску новых категорий товаров. Представители ЦРПТ детально рассказали о системе, регистрации и правилах работы. Кроме того, представители крупных табачных компаний разъяснили, как маркированную продукцию будут массово поставлять в розницу. Они также рассказали о переходных периодах и работе с немаркированной продукцией.

Онлайн-трансляция конференции о маркировке табака. Фото из архива компании «ПРОКС».

Отметим, что выпуск немаркированной продукции прекратят с 1 июля. Производители должны будут маркировать каждую пачку сигарет уникальным DataMatrix-кодом. Поставка маркированных сигарет дистрибьютору напрямую от производителя будет сопровождаться электронными универсальными передаточными документами (УПД). Там при помощи систем электронного документооборота укажут коды продукции.

При продаже сигарет на кассе нужно просканировать DataMatrix-код с каждой пачки или блока. Во время продажи товара касса должна передать в ОФД информацию о том, что в чеке содержится маркируемая продукция.

В рамках конференции компания «ПРОКС» организовала выставку. Гостям показали онлайн-кассы, сканеры штрихкодов, совместимые с системой маркировки «Честный ЗНАК».

У участников табачного рынка наверняка осталось много актуальных вопросов. Например, как розница включается в старт продаж маркированной табачной продукции. На этот и другие вопросы, связанные с маркировкой, охотно ответят специалисты компании «ПРОКС».