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В Барнауле пройдет конференция по анализу данных

18 июня в Барнауле пройдет Data Conf — 2021: конференция об искусственном интеллекте и анализе данных.

Иллюстрация предоставлена организатором

Конференция посвящена обширному разделу информационных технологий — работе с данными, её основная цель — рассказать аудитории о возможностях применения машинного обучения для решения разнообразных бытовых, производственных и бизнес-задач на реальных примерах.

Спикерами являются практикующие разработчики из ведущих российских и международных ИТ-компаний (Huawei, СБЕР, Яндекс, ЦФТ, Промсофт, СиСорт и Estesis), которые расскажут о прикладных подходах и методах работы с разнообразными типами данных: видео, изображениями, звуком, текстами и т.д.

Data Conf - конференция об искусственном интеллекте и анализе данных.
Data Conf — конференция об искусственном интеллекте и анализе данных.
Фото предоставлено организатором
Data Conf - конференция об искусственном интеллекте и анализе данных.
Data Conf — конференция об искусственном интеллекте и анализе данных.
Фото предоставлено организатором
Data Conf - конференция об искусственном интеллекте и анализе данных.
Data Conf — конференция об искусственном интеллекте и анализе данных.
Фото предоставлено организатором

К участию в конференции приглашаются как состоявшиеся дата-сайентисты и ит-специалисты, так и представители бизнеса, интересующиеся анализом данных и его применением.

«Предстоящая конференция — ключевое событие в для разработчиков и аналитиков данных, которые интересуются реализацией таких сложных систем в нашем регионе. Мы постарались привлечь ключевых спикеров из ведущих компаний, у которых за плечами большой продуктовый и научно-исследовательский опыт, которым приятно поделиться», — прокомментировал предстоящее событие Яков Филин, идейный вдохновитель Barnaul Data Science Community.

Data Conf в Барнауле проводится уже второй раз, в мае 2019 г. конференцию посетило порядка 100 участников. Организаторами выступают Минэкономразвития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр кластерного развития» совместно с Barnaul Data Science Community.

Data Conf - конференция об искусственном интеллекте и анализе данных.
Data Conf — конференция об искусственном интеллекте и анализе данных.
Фото предоставлено организатором

Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, конференц-зал Центра бизнес-инкубирования Алтайского края. (16+)

Актуальное расписание мероприятия доступно по ссылке: https://innovaltai.ru.

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