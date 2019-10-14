В Барнауле пройдет масштабная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования

Приглашаем вас принять участие в Международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и средств производства для животноводства и растениеводства « АгроЭкспоСибирь-2019 », которая пройдет с 29 по 31 октября в спортивном комплексе «ТЕМП». Вход на выставку и конференцию бесплатный.

На выставке «АгроЭкспоСибирь» вы сможете: ознакомиться с современными технологиями и техникой для растениеводства и животноводства,

получить от ведущих российских и зарубежных экспертов актуальную информацию и новые знания,

узнать от успешных практиков об опыте работы в разрешении спорных вопросов и проблем , способствующих повышению эффективности производства и увеличению прибыли на предприятиях.

«АгроЭкспоСибирь» — это не только выставочная экспозиция, на одной площадке с выставкой пройдет Форум «АПК Сибири — Настоящее и будущее«

Форум «АПК Сибири: настоящее и будущее» — это уникальное отраслевое мероприятие, способствующее распространению знаний и опыта в области сельского хозяйства.

Более 80-ти ведущих экспертов из Алтайского края и других регионов Сибири, Москвы и Московской области, Белгорода и Германии поделятся самой актуальной информацией и практическим опытом в выполнении задач повышения эффективности производства на предприятии. Посетителям выставки будут представлены широкие возможности для ознакомления с передовыми технологиями и новыми подходами в области животноводства и растениеводства.

В рамках Форума состоится 14 мероприятий: пленарная сессия, конференции, круглые столы и семинары.

Приглашаем всех, кто хочет получить новые знания, полезную информацию, услышать практический опыт ведения хозяйства, поделиться своим мнением и получить ответы на волнующие вопросы в улучшении работы своего предприятия, повышения его рентабельности!

Зарегистрироваться на выставку в качестве посетителя вы можете по ссылке: agroexposiberia.ru

Место: СК «ТЕМП», 1-й Балтийский проезд, 9, г. Барнаул.

Дата: с 29 по 31 октября 2019 года

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