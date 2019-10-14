В Барнауле пройдет масштабная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования

- ознакомиться с современными технологиями и техникой для растениеводства и животноводства,
- получить от ведущих российских и зарубежных экспертов актуальную информацию и новые знания,
- узнать от успешных практиков об опыте работы в разрешении спорных вопросов и проблем, способствующих повышению эффективности производства и увеличению прибыли на предприятиях.
«АгроЭкспоСибирь» — это не только выставочная экспозиция, на одной площадке с выставкой пройдет Форум «АПК Сибири — Настоящее и будущее«
Форум «АПК Сибири: настоящее и будущее» — это уникальное отраслевое мероприятие, способствующее распространению знаний и опыта в области сельского хозяйства.
Более 80-ти ведущих экспертов из Алтайского края и других регионов Сибири, Москвы и Московской области, Белгорода и Германии поделятся самой актуальной информацией и практическим опытом в выполнении задач повышения эффективности производства на предприятии. Посетителям выставки будут представлены широкие возможности для ознакомления с передовыми технологиями и новыми подходами в области животноводства и растениеводства.
В рамках Форума состоится 14 мероприятий: пленарная сессия, конференции, круглые столы и семинары.
Приглашаем всех, кто хочет получить новые знания, полезную информацию, услышать практический опыт ведения хозяйства, поделиться своим мнением и получить ответы на волнующие вопросы в улучшении работы своего предприятия, повышения его рентабельности!
Зарегистрироваться на выставку в качестве посетителя вы можете по ссылке: agroexposiberia.ru
Место: СК «ТЕМП», 1-й Балтийский проезд, 9, г. Барнаул.
Дата: с 29 по 31 октября 2019 года
Время:
- 29 и 30 октября с 10.00 до 18.00
- 31 октября с 10.00 до 16.00.