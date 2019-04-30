В Барнауле пройдет международная православная выставка «От покаяния к воскресению России»

В Барнаул на семь дней съедутся представители более ста храмов, монастырей и подворий Русской Православной Церкви из России, Беларуси, Молдовы, Украины, Греции и Сербии. С 4 по 10 мая там пройдет одна из крупнейших в стране православных выставок «От покаяния к воскресению России». Организаторами проекта выступает Алтайская митрополия и выставочное общество «Уральские выставки». Православный проект посвящен 25-летию Возрождения Барнаульской Епархии.

На православной выставке представят величайшую святыню Алтайского края, единственный в Сибири чудотворный образ — Коробейниковскую икону Божией Матери. В наши дни тысячи верующих приезжают поклониться святому образу и получают обильные исцеления, утешения и вразумления.

Также жители Барнаула смогут прикоснуться к Иконе с частицей мощей священномученика Дмитрия Солунского Мироточивого. Святой помогает в болезнях глаз, трудностях со зрением, а также в защите дома и семьи от недоброжелателей и злых воздействий. Еще одна святыня, которая будет представлена на выставке «От покаяния к воскресению России» — Ковчег с частицами мощей Киево-Печерских Святых. Преподобные отцы Киево-Печерской Лавры — покровители монашествующих и помощники всем православным христианам в скорбях и житейских нуждах. К ним прибегают за исцелением в тяжелых недугах, за помощью во время голода и бедствий, за защитой в борьбе со страстями, за поддержкой в различных делах.

Святыни будут представлены на XII Международной выставке «От покаяния к воскресению России» с 4 по 10 мая.

Отдельное внимание уделено экспозиционной части выставки, где будут широко представлены товары церковного направления — иконы, масло, свечи, и т.д. Верующие могут подать на поминание записки в любой из представленных на выставке монастырь, храм. По традиции посетители смогут приобрести различные иконы, церковную утварь, ювелирные изделия, духовную литературу, платки и костюмы в русском стиле, чебоксарский трикотаж, ивановский текстиль, изделия из шерсти яка и верблюда, а также белорусские деликатесы, специи, фермерские продукты и товары для здоровья, растительные масла, королевские оливки, сладости, травяные сборы, монастырский мед и продукцию пчеловодства и многое другое.

Русская Православная Церковь. Фото предоставлено организатором

В рамках выставки запланирована культурно-просветительская программа, в ходе которой, посетители выставки смогут поучаствовать в беседах со священниками, посмотреть православные фильмы, посвященные православным праздникам.

Также гостей выставки ждут творческие встречи с православным писателем, журналистом, членом Попечительского Совета Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Юрием Юрьевичем Воробьевским и новосибирской поэтессой, членом Союза писателей России Ангеленой Сапрыкиной.

Православные выставки-ярмарки — это удивительное событие в жизни города, куда съезжаются участники со всех концов света, из далеких монастырей и храмов из Российской глубинки и ближайших мест. Проведение таких проектов является одним из путей приобщения людей к православной вере. Выставка становится праздником православной культуры, местом для общения, а также это возможность получить ответы на многие вопросы людям, которые только делают первые шаги к православию.

Торжественное открытие выставки состоится 4 мая в 12.00 и начнется с молебна «На начало благого дела», который возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.