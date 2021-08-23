В Барнауле пройдет неоновое, лазерное, пиксельное квест-шоу «Игра». Где купить билет?

19 сентября в Барнауле, в ДК города Барнаула состоится неоновое, лазерное, пиксельное квест-шоу «Игра»! На спектакль приглашаются жители и гости краевой столицы всех возрастов!

Шоу уже проходило в Барнауле, и теперь возвращается со «свежей» программой! Обновленная версия будет интересна не только тем, кто приходит впервые, но и зрителям, которые уже успели насладиться увлекательной программой ранее!

Квест-шоу «Игра» покорило зрителей в 18 городах России. За два года состоялись 54 спектакля, которые посетили более 20 000 зрителей!

19 сентября пройдут два представления! Начало: в 16:00 и в 19:00.

Для организованных групп предусмотрены скидки на покупку 5, 10 и 15 билетов! Уже в продаже!