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В Барнауле пройдет неоновое, лазерное, пиксельное квест-шоу «Игра». Где купить билет?

19 сентября в Барнауле, в ДК города Барнаула состоится неоновое, лазерное, пиксельное квест-шоу «Игра»! На спектакль приглашаются жители и гости краевой столицы всех возрастов!

Купить билеты можно здесь >>

Квест-шоу «Игра».
Квест-шоу «Игра».
Фото предоставлено рекламодателем.

Шоу уже проходило в Барнауле, и теперь возвращается со «свежей» программой! Обновленная версия будет интересна не только тем, кто приходит впервые, но и зрителям, которые уже успели насладиться увлекательной программой ранее!

Квест-шоу «Игра» покорило зрителей в 18 городах России. За два года состоялись 54 спектакля, которые посетили более 20 000 зрителей!

19 сентября пройдут два представления! Начало: в 16:00 и в 19:00.

Для организованных групп предусмотрены скидки на покупку 5, 10 и 15 билетов! Уже в продаже!


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