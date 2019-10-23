Форум «АПК Сибири — Настоящее и будущее» пройдёт при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Алтайского края с 29 по 31 октября 2019 года в СК ТЕМП в г. Барнауле.

Более 80-ти ведущих экспертов из Алтайского края, регионов Сибири и России, а также из Германии раскроют темы в сфере цифровизации сельского хозяйства, молочного и мясного скотоводства, экспорта, интенсификации растениеводства, кормопроизводству и кормозаготовке, лечении животных, фермерства, кадров, эффективного управления на предприятиях и др.

Важное событие произойдёт в рамках конференции «Цифровые технологии на службе сельского хозяйства» — Администрация Алтайского края, компания Доктор Фармер и Национальный союз зернопроизводителей подпишут соглашение о сотрудничестве по цифровизации сельского хозяйства Алтайского края.

Среди спикеров на Форуме: Р. В. Некрасов, С. В. Белоусов, П. В. Бочаров, М. Мищенко, О. Лукманн (Германия), В. В. Гачман, С. В. Панчук, Г. Менке (Германия), А. В. Скурихин, Р. В. Костюк, Джастас Уолкер и многие другие эксперты и практики.

Форум пройдёт в pамках Международной специализированной выставки cельскохозяйственной техники, оборудования и средств производства для животноводства и растениеводства «АгроЭкспоСибирь-2019».

В рамках выставки Вы сможете ознакомиться с современными технологиями и техникой для растениеводства и животноводства от отечественных и зарубежных производителей и поставщиков техники, оборудования и средств производства для АПК. На коллективном стенде Германии будут представлены производители техники и оборудования для АПК.

Форум и выставка пройдут в СК «ТЕМП» по адресу: 1-й Балтийский проезд, д.9, г. Барнаул.

Время работы — 29 и 30 октября с 10 до 18, 31 октября с 10 до 16.

Вход на выставку и форум бесплатный.

Будем рады встречи с вами!