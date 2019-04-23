В Барнауле пройдет Пасхальная Ярмарка

Посетителей будут ждать пасхи, крендели, пряники, куличи, праздничные скатерти.
Ярмарка пройдет 26−27 апреля 2019 года
Место: Торговый дом Ultra, пр-т Ленина, 10 (1-й этаж)
Время: с 10.00 до 19.00
Организаторы утверждают, что пригласили одних из самых лучших кондитеров, пекарей, ремесленников города, чтобы помочь гостям подготовиться к празднику Светлой Пасхи.
Посетителей будут ждать пасхи, крендели, пряники, куличи, праздничные скатерти.
Место: Торговый дом Ultra, пр-т Ленина, 10 (1-й этаж)
Время: с 10.00 до 19.00
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