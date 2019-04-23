Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 апреля 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
94

В Барнауле пройдет Пасхальная Ярмарка

Организаторы утверждают, что пригласили одних из самых лучших кондитеров, пекарей, ремесленников города, чтобы помочь гостям подготовиться к празднику Светлой Пасхи.

Пасхальная Ярмарка.
Пасхальная Ярмарка.
Источник: торговый дом Ultra.

Посетителей будут ждать пасхи, крендели, пряники, куличи, праздничные скатерти.

Ярмарка пройдет 26−27 апреля 2019 года

Место: Торговый дом Ultra, пр-т Ленина, 10 (1-й этаж)

Время: с 10.00 до 19.00

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость