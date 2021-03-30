В Барнауле пройдет семинар автора книги «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчинённых»

В чем сложность использования регламентов? В том, что сотрудники их не соблюдают, не изучают либо начинают работать формально и в оправдание ссылаются на регламенты. Кроме того, регламенты часто не соответствуют реальному содержанию рабочих процессов.
Узнайте, как повысить отдачу персонала и как использовать технологии регламентов в системе управления.
- Компетенция «Регламентирование» — особенности применения.
- О сложностях перехода компании к большей упорядоченности.
- Как правильно подготовить внедрение регламентирования.
- Почему регламенты могут не работать.
- Как правильно выбирать процессы для регламентирования.
- Регламенты — как обеспечить оптимальную детализацию и не писать «инструкции для инфузорий».
- Последовательность разработки эффективного процессного регламента.
- Внедрение регламентов и нейтрализация сопротивления сотрудников.
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- технологии полноценного использования регламентов в компании;
- принципы уместной «автоматизации» повторяющихся работ;
- методы нейтрализации сопротивления подчиненных регламентированию;
- алгоритм вовлечения подчиненных в процесс регламентации;
- домашние задания для конвертации новых знаний в практику управления.
Александр Фридман — консультант и бизнес-тренер.
Управляющий партнер консалтинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия.
В бизнесе 32 года.
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