В Барнауле пройдет семинар автора книги «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчинённых»

16 апреля 2021 года пройдет семинар Александра Фридмана в Барнауле «Регламентирование: как оптимизировать рабочие процессы»

В чем сложность использования регламентов? В том, что сотрудники их не соблюдают, не изучают либо начинают работать формально и в оправдание ссылаются на регламенты. Кроме того, регламенты часто не соответствуют реальному содержанию рабочих процессов.

Узнайте, как повысить отдачу персонала и как использовать технологии регламентов в системе управления.

Программа: Компетенция «Регламентирование» — особенности применения. О сложностях перехода компании к большей упорядоченности. Как правильно подготовить внедрение регламентирования. Почему регламенты могут не работать. Как правильно выбирать процессы для регламентирования. Регламенты — как обеспечить оптимальную детализацию и не писать «инструкции для инфузорий». Последовательность разработки эффективного процессного регламента. Внедрение регламентов и нейтрализация сопротивления сотрудников. Подробнее о программе — team.charisma.ru

Вы получите: технологии полноценного использования регламентов в компании;

принципы уместной «автоматизации» повторяющихся работ;

методы нейтрализации сопротивления подчиненных регламентированию;

алгоритм вовлечения подчиненных в процесс регламентации;

домашние задания для конвертации новых знаний в практику управления.

Спикер: Александр Фридман — консультант и бизнес-тренер. Управляющий партнер консалтинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия. В бизнесе 32 года.

Стоимость: офлайн — 14 000 рублей;

онлайн — 13 000 рублей. Принять участие — harisma.timepad.ru

* Информация о стоимости действительна на момент публикации. (18+)