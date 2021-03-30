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В Барнауле пройдет семинар автора книги «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчинённых»

16 апреля 2021 года пройдет семинар Александра Фридмана в Барнауле «Регламентирование: как оптимизировать рабочие процессы»

Иллюстрация предоставлена организатором

В чем сложность использования регламентов? В том, что сотрудники их не соблюдают, не изучают либо начинают работать формально и в оправдание ссылаются на регламенты. Кроме того, регламенты часто не соответствуют реальному содержанию рабочих процессов.

Узнайте, как повысить отдачу персонала и как использовать технологии регламентов в системе управления.

Программа:
  1. Компетенция «Регламентирование» — особенности применения.
  2. О сложностях перехода компании к большей упорядоченности.
  3. Как правильно подготовить внедрение регламентирования.
  4. Почему регламенты могут не работать.
  5. Как правильно выбирать процессы для регламентирования.
  6. Регламенты — как обеспечить оптимальную детализацию и не писать «инструкции для инфузорий».
  7. Последовательность разработки эффективного процессного регламента.
  8. Внедрение регламентов и нейтрализация сопротивления сотрудников.

Подробнее о программе — team.charisma.ru

Вы получите:
  • технологии полноценного использования регламентов в компании;
  • принципы уместной «автоматизации» повторяющихся работ;
  • методы нейтрализации сопротивления подчиненных регламентированию;
  • алгоритм вовлечения подчиненных в процесс регламентации;
  • домашние задания для конвертации новых знаний в практику управления.
Спикер:

Александр Фридман — консультант и бизнес-тренер.

Управляющий партнер консалтинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия.

В бизнесе 32 года.

Стоимость:
  • офлайн — 14 000 рублей;
  • онлайн — 13 000 рублей.

Принять участие — harisma.timepad.ru

* Информация о стоимости действительна на момент публикации. (18+)

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