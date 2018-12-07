В Барнауле пройдут обучающие курсы по внедрению и поддержанию системы ХАССП на предприятии

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», информирует о проведении ежемесячных 3-х дневных обучающих курсов по внедрению и поддержанию системы ХАССП на предприятии, в этом месяце курс пройдёт с 24 по 26 декабря 2018 г.