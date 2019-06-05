В Барнауле рекордно растут цены на водонагреватели

Барнаул стал лидером по росту цен на бойлеры за год. К такому выводу пришли аналитики сайта Avito, изучив спрос и предложение в 23 крупных городах России.

Эксперты выяснили, что в Барнауле спрос на водонагреватели за год снизился на 21,3%, а предложение — на 8,8%. При этом бойлер в городе подорожал на 53,2% и сейчас продается в среднем за 7 660 рублей. Это рекордное повышение цены.

В целом по стране показатели на рынке водонагревателей близки к значениям прошлого года, и бойлер в среднем стоит 7 430 рублей.

В ряде городов востребованность падает при растущем предложении. Например, Красноярск занял первое место как по снижению спроса на водонагреватели (-40,5%), так и по увеличению количества объявлений об их продаже (+23,1%). Очевидно, красноярцы не так обеспокоены отключением горячей воды, как в прошлом году.

В целом по России рынок водонагревателей стабилен: спрос вырос на 1,8%, а предложение сократилось всего на 0,3%.