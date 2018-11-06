В Барнауле второй раз за год выросли тарифы на тепло

С 2 ноября для большинства барнаульцев увеличились тарифы на тепловую энергию. Это следует из решения № 139, принятого управлением края по госрегулированию цен и тарифов 31 октября и опубликованного в пятницу, накануне выходных. Решение довольно неожиданное: в течение последних лет тарифы в России повышали только раз в год — с 1 июля.

Увеличение небольшое , но неожиданное

Тариф для населения Барнаула, получающего тепло от двух барнаульских ТЭЦ, увеличится с 1779,69 рублей за гигакалорию до 1827,32 рублей, то есть на 2,67%. Увеличение небольшое, но неожиданное.

Решение управления по тарифам № 139 вступает в силу с момента опубликования нормативного акта. Опубликовано оно было в пятницу, 2 ноября, действует до 31 декабря 2018 года. А с 1 января 2019 года тарифы, скорее всего, вновь несколько увеличатся из-за повышения НДС.

Между тем, до недавнего времени тарифы повышали только раз в год — с 1 июля. Оперативно получить официальные комментарии причин роста тарифа в столь неожиданное время пока не удалось. Ясно пока немногое: у большей части населения тепло подорожает, у небольшой части, наоборот, подешевеет.

Нужно было выровнять тариф

Неофициально один из экспертов пояснил: решение о повышении тарифа на тепло для «Барнаульской генерации» связано с передачей ей в аренду имущества МУП «Энергетик». Эта организация снабжает тепловой энергией примерно 14% населения Барнаула — главным образом, жителей поселка Южный.

Однако тепло на этой территории производят менее эффективные, чем ТЭЦ, котельные. Поэтому в течение многих лет тепловые тарифы у МУП «Энергетик» были намного выше, чем у ТЭЦ: до 2 ноября — 3092,41 рублей за гигакалорию.

После передачи в аренду теплоснабжающая организация у жителей поселка Южный также сменится — ей станет «Барнаульская генерация». Соответственно, потребители МУП «Энергетик» должны оплачивать тепло по более низким тарифам, установленным для «Барнаульской генерации».

Но работа энергокомпании «Барнаульская генерация» на этом тарифе на этой территории привела бы к убыткам. Поэтому возникла необходимость выровнять тариф, немного увеличив его для потребителей тепла от ТЭЦ.

Одновременно у жителей п. Южный тариф на тепло снизится на 40%. Правда, на сегодня информации о смене теплоснабжающей организации на этой территории нет. Отметим, что несмотря на это, население оплачивать тепло по новым тарифам должно уже сегодня.

Источник altapress.ru, впрочем, предположил, что это произойдет в самое ближайшее время.

Предельный индекс не изменится

Добавим, что еще 1 июня депутаты Барнаульской гордумы приняли решение о существенном повышении предельного индекса роста совокупного платежа за коммунальные услуги.

Согласно указу губернатора края, общий платеж за комуслуги у барнаульцев не мог повыситься с 1 июля более чем на 6,5%. Но депутаты допустили возможность роста на 31%.

Тогда увеличение «планки» роста совокупного платежа объяснили увеличением нормативов потребления воды в Барнауле по требованию прокуратуры. Эксперты заверяли, что на 31% совокупный платеж может увеличиться только у тех жителей краевого центра, которые НЕ платят за воду по счетчикам.