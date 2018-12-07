В Барнауле с 1 января подорожает питьевая вода. А потом подешевеет

С 1 января тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей «Барнаульского Водоканала» немного увеличатся. А вот с 1 июля тарифы уменьшатся. Это следует из документов, опубликованных на официальном интернет- портале правовой информации.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для населения Барнаула приняты решениями управления Алтайского края по госрегулированию тарифов № 274 и № 276 (оба от 27 ноября 2018 года).

Согласно решению № 274, питьевая вода с 1 января 2019 года подорожает с сегодняшних 22,95 рублей за кубометр до 23,34 рублей (то есть на 1,7%). Но с 1 июля тариф на питьевую воду снизится до 20,96 рублей (то есть на 10,2% к январскому тарифу). Цены указаны с НДС.

Согласно решению № 276, водоотведение с 1 января 2019 года подорожает с 20,71 рублей за куб до 21,06 рублей (на те же 1,7%). Но и в этом случае с 1 июля в документе обозначено снижение тарифа до 16,55 рублей (или на 21,4% к январскому тарифу).

Отметим, что у части потребителей с 3 мая 2018 года существенно увеличились нормативы потребления воды.

Норматив — это не тариф, а средний объем потребления в кубометрах, в соответствии с которым оплачивают потребление воды (и водоотведение) квартиры без счетчиков или те, кто не передают показания своих приборов учета (у последних нормативы используют для расчета не сразу).

Соответственно, после роста нормативов увеличился и платеж за воду и водоотведение. Теперь и у барнаульцев без счетчиков есть шанс сократить платеж с 1 июля. Поставить счетчик.

В «Барнаульском Водоканале» подтвердили снижение тарифа с 1 июля 2019 года.