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Потребитель

В Барнауле самые низкие цены на «бэушные» мобильные телефоны

Эксперты Avito проанализировали продажи мобильных телефонов на своей площадке за первый квартал 2019 года и пришли к выводу, что в Барнауле они самые дешевые, пишет «МК на Алтае».

Смартфон
Смартфон
Фото из свободных источников.

В Барнауле можно купить мобильник в среднем за 8570 рублей — это ниже, чем во многих других российских городах. Причем цена сохранилась низкой несмотря на то, что в целом телефоны подорожали в сравнении с предыдущим периодом на 3%. Значительно вырос и спрос — их стали покупать больше на 12,5%.

Традиционно на первом месте в таблице популярности на торговой площадке Avito значится iPhone от Apple (37% объявлений о продаже и 55,9% спроса), а на втором —Samsung. При этом iPhone по-прежнему остается самым дорогим смартфоном. Его средняя цена в первом квартале — 13 440 рублей. Если смотреть по всей России, то в этом сегменте самый дорогой смартфон — Vertu, в нашем городе такой телефон стоит в среднем 35 790 рублей.

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