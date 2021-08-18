В Барнауле СГК проводит две масштабных реконструкции теплосетей

Участок от Ядринцева, 95
Компания СГК проводит масштабную реконструкцию теплосетей с увеличением диаметра на 29 участках в Барнауле. Один из крупнейших расположен от Ядринцева, 95 возле перекрестка Папанинцев до Ядринцева, 78а через дворовые территории. Протяженность трубопроводов на нем составляет 805 метров, которые снабжают теплом и горячей водой социально значимые объекты (3 школы, детский сад) и близлежащие 44 многоквартирных дома.
Александр Гросс,
директор теплосетевого подразделения компании в Барнауле:
— На данном участке проводим реконструкцию теплосетей с расширением диаметра труб до 500 мм. Увеличение диаметра производится в том числе из-за активной застройки территорий, поэтому вскоре появится необходимость подключать новых потребителей. Стоимость работ на этом участке составит 89,7 млн рублей. Подрядная организация — «СТЭК».
Сергей Войтюк,
глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:
— К сожалению, к масштабной перекладке теплосетей мы приступили позже, чем к масштабному ремонту дорог. Это не наше решение, так объективно сложилось — пилотные нацпроекты не совпали по очередности. Дворы, которые сейчас охвачены застройкой ранее подходили под нацпроект «Формирование комфортной городской среды» и здесь достаточно сложно решался вопрос с водоотведением. Застройка, которая велась в 90-е годы не предполагала устройства ливневых канализаций. Поэтому одна из задач которая поставлена ресурсоснабжающей организации и ее субподрядным организациям — не нарушить устройство, которое сейчас есть во дворах и восстановить дороги. Хотелось бы обратиться к муниципалитетам и застройщикам по обустройству пешеходного тротуара. Он явно необходим. Поэтому именно здесь необходимо муниципально-частное партнерство, поскольку получили мы отрицательный ответ от краевого минфина, у которого просили выделить финансирование на освещение тротуаров.
Вячеслав Перерядов,
депутат Барнаульской городской думы:
— Депутатский контроль на сегодняшний день осуществляется. Мы видим результаты: вся территория огорожена, безопасность местных жителей гарантирована СГК. Я бы хотел попросить, чтобы подрядная организация более серьезно отнеслась к работам по благоустройству, потому что они переносятся уже на более холодное время и грунт будет давать усадку. Сейчас по организации рабочего процесса замечаний нет. Основная задача: успеть все работы завершить к 15 сентября, к началу отопительного сезона.
Окончательное завершение работ на участке, с учетом благоустройства, компания планирует до 30 октября 2021 года.
Участок вдоль дома по Чкалова, 89
Второй участок, где проводится реконструкция теплосети, находится вдоль дома по Чкалова, 89 (поворачивает до Чернышевского, 118). Протяженность трубопроводов на участке составляет 616 метров. Введен впервые в эксплуатацию около 50 лет назад, поэтому обновление здесь было особенно необходимо.
Александр Гросс,
директор теплосетевого подразделения компании в Барнауле:
— На данном участке ведется реконструкция теплосети с расширением диаметра труб до 250 мм. Причина та же — перспектива застройки на углу улицы Партизанской. На дорожной части работы идут к финишу, во дворе — закончились на 80%. Так как дорога была выполнена по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», мы заложили нормативы, соответствующие данному проекту, поэтому суммы для обновления дорожной части получились серьезные (около 7 млн рублей от общей суммы).
Компания планирует восстановить асфальтобетонное покрытие с 18 по 22 августа, поэтому на пять дней участок дороги по Чкалова, 89 (поворачивает до Чернышевского, 118) будет перекрыт. Распоряжение подписано Главой города. Ограждение на тротуарах также будет восстановлено, так как дорога находится в непосредственной близости от подъездов домов и общеобразовательной школы. Депутаты будут контролировать работы.
Александр Гросс,
директор теплосетевого подразделения компании в Барнауле:
— Приносим жителям Барнаула извинения за неудобства. Но за меньший срок мы не сможем выполнить работы с соответствующим качеством.
Стоимость работ составит 34,9 млн рублей, из них на общие затраты на восстановление благоустройства пойдут 6,9 млн. Подрядная организация — «Фортуна».
Срок выполнения работ с учетом благоустройства до 25 августа 2021 года.
Справка
Вложения в обновление теплосетевого комплекса Барнаула в этом году составят 1,3 млрд рублей. В счет этих средств будет переложено 29 км теплосетей. В том числе: 5,0 км магистральных тепловых сетей, 8,8 км внутриквартальных тепловых сетей и 15 км в рамках текущих ремонтов. Всего в этом году будет отремонтировано 59 участков.