В Барнауле СГК проводит две масштабных реконструкции теплосетей

Представители ресурсоснабжающей компании СГК рассказали представителиям барнаульского депутатского корпуса и общенародного фронта какие работы проводятся на двух густонаселенных участках города и когда будут завершены работы по улучшению «пропускной» способности теплосети.

Участок от Ядринцева , 95

Компания СГК проводит масштабную реконструкцию теплосетей с увеличением диаметра на 29 участках в Барнауле. Один из крупнейших расположен от Ядринцева, 95 возле перекрестка Папанинцев до Ядринцева, 78а через дворовые территории. Протяженность трубопроводов на нем составляет 805 метров, которые снабжают теплом и горячей водой социально значимые объекты (3 школы, детский сад) и близлежащие 44 многоквартирных дома.

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения компании в Барнауле:

— На данном участке проводим реконструкцию теплосетей с расширением диаметра труб до 500 мм. Увеличение диаметра производится в том числе из-за активной застройки территорий, поэтому вскоре появится необходимость подключать новых потребителей. Стоимость работ на этом участке составит 89,7 млн рублей. Подрядная организация — «СТЭК».

Сергей Войтюк. Анна Зайкова

Сергей Войтюк,

глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:

— К сожалению, к масштабной перекладке теплосетей мы приступили позже, чем к масштабному ремонту дорог. Это не наше решение, так объективно сложилось — пилотные нацпроекты не совпали по очередности. Дворы, которые сейчас охвачены застройкой ранее подходили под нацпроект «Формирование комфортной городской среды» и здесь достаточно сложно решался вопрос с водоотведением. Застройка, которая велась в 90-е годы не предполагала устройства ливневых канализаций. Поэтому одна из задач которая поставлена ресурсоснабжающей организации и ее субподрядным организациям — не нарушить устройство, которое сейчас есть во дворах и восстановить дороги. Хотелось бы обратиться к муниципалитетам и застройщикам по обустройству пешеходного тротуара. Он явно необходим. Поэтому именно здесь необходимо муниципально-частное партнерство, поскольку получили мы отрицательный ответ от краевого минфина, у которого просили выделить финансирование на освещение тротуаров.

Вячеслав Перерядов. Анна Зайкова

Вячеслав Перерядов,

депутат Барнаульской городской думы:

— Депутатский контроль на сегодняшний день осуществляется. Мы видим результаты: вся территория огорожена, безопасность местных жителей гарантирована СГК. Я бы хотел попросить, чтобы подрядная организация более серьезно отнеслась к работам по благоустройству, потому что они переносятся уже на более холодное время и грунт будет давать усадку. Сейчас по организации рабочего процесса замечаний нет. Основная задача: успеть все работы завершить к 15 сентября, к началу отопительного сезона.

Окончательное завершение работ на участке, с учетом благоустройства, компания планирует до 30 октября 2021 года.

Участок вдоль дома по Чкалова , 89

Второй участок, где проводится реконструкция теплосети, находится вдоль дома по Чкалова, 89 (поворачивает до Чернышевского, 118). Протяженность трубопроводов на участке составляет 616 метров. Введен впервые в эксплуатацию около 50 лет назад, поэтому обновление здесь было особенно необходимо.

Александр Гросс. Анна Зайкова

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения компании в Барнауле:

— На данном участке ведется реконструкция теплосети с расширением диаметра труб до 250 мм. Причина та же — перспектива застройки на углу улицы Партизанской. На дорожной части работы идут к финишу, во дворе — закончились на 80%. Так как дорога была выполнена по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», мы заложили нормативы, соответствующие данному проекту, поэтому суммы для обновления дорожной части получились серьезные (около 7 млн рублей от общей суммы).

Компания планирует восстановить асфальтобетонное покрытие с 18 по 22 августа, поэтому на пять дней участок дороги по Чкалова, 89 (поворачивает до Чернышевского, 118) будет перекрыт. Распоряжение подписано Главой города. Ограждение на тротуарах также будет восстановлено, так как дорога находится в непосредственной близости от подъездов домов и общеобразовательной школы. Депутаты будут контролировать работы.

Реконструкция теплосетей. Анна Зайкова

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения компании в Барнауле:

— Приносим жителям Барнаула извинения за неудобства. Но за меньший срок мы не сможем выполнить работы с соответствующим качеством.

Стоимость работ составит 34,9 млн рублей, из них на общие затраты на восстановление благоустройства пойдут 6,9 млн. Подрядная организация — «Фортуна».

Срок выполнения работ с учетом благоустройства до 25 августа 2021 года.

Справка

Вложения в обновление теплосетевого комплекса Барнаула в этом году составят 1,3 млрд рублей. В счет этих средств будет переложено 29 км теплосетей. В том числе: 5,0 км магистральных тепловых сетей, 8,8 км внутриквартальных тепловых сетей и 15 км в рамках текущих ремонтов. Всего в этом году будет отремонтировано 59 участков.