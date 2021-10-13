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В Барнауле состоится семинар по участию компаний малого и среднего бизнеса и самозанятых в закупках

15 октября в Барнауле состоится семинар для представителей малого и среднего бизнеса «Участие субъектов МСП и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ».

Иллюстрация предоставлена организатором

Организатор мероприятия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) при поддержке Правительства Приморского края.

В мероприятии примут участие представители региональных органов исполнительной власти, АО «Корпорация МСП», крупнейшие заказчики (ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот»), общественные объединения предпринимателей, представители электронных торговых площадок, а также организации, осуществляющие поддержку малого и среднего бизнеса.

В ходе семинара Вы ознакомитесь с основными аспектами законодательства в сфере закупок, обсудите с экспертами вопросы участия в закупках крупнейших государственных корпораций и разберете все сложности практики осуществления закупок.

В программе:

  • Обеспечение доступа субъектов МСП и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) к закупкам крупнейших заказчиков
  • Меры финансовой поддержки АО «МСП Банк» субъектов МСП и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых)
  • Открытый диалог: Крупнейшие заказчики — Предприниматели
  • Открытый диалог: ЭТП — Предприниматели

Это отличная возможность узнать особенности закупочных положений заказчиков, порядка участия в торгах и заключения договоров!

Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики.

По итогам семинара участники получат:

  • Актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций
  • Презентационные и методические материалы
  • Бесплатный доступ к дистанционному курсу «Участие в закупках по 223-ФЗ»

Мероприятие состоится по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, Центр «Мой Бизнес»

Дата и время: 15 октября 2021 с 10:00 до 13:00 (регистрация участников с 09:00 до 10:00)

Необходима обязательная регистрация на сайте: семинар-мсп.рф

Участие бесплатно. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение 18+


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