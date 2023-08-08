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В Барнауле состоится вечер, посвященный Василию Макаровичу Шукшину

Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы…

В Барнауле состоится вечер, посвященный Василию Макаровичу Шукшину.
В Барнауле состоится вечер, посвященный Василию Макаровичу Шукшину.
Источник: ресторан-поэма «Живые души».

Дорогие друзья! Приглашаем вас 16 августа на вечер, посвященный Василию Макаровичу Шукшину.

Стоимость билета: 1000 ₽

Бронируйте столики по тел: 600-046

16 августа, начало в 19:00.

Ресторан-поэма «Живые души»

Адрес: Гоголя, 46а.

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