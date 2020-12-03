В Барнауле состоялось общественное обсуждение проекта реконструкции сцены на горе Пикет

2 декабря в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова прошло совместное заседание Общественного совета по культуре и Общественной палаты Алтайского края, в рамках которого состоялась презентация эскизного проекта реконструкции сцены на горе Пикет в селе Сростки.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова напомнила, что в крае был объявлен открытый конкурс на разработку лучшего эскиза. В результате на общественное обсуждение были вынесены варианты эскизного проекта, разработанного «Архитектурной мастерской Тоскина».

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

— Наша задача внести конструктивные замечания, которые помогут этой концепции стать максимально пригодной в дальнейшем. Поэтому нам важно услышать и мнение профессиональных архитекторов, и людей, которые непосредственно работают на этой площадке.

Заседание Общественного совета по культуре и Общественной палаты Алтайского края. Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Стационарная сценическая площадка и трибуны на горе Пикет, где проходит финальная часть Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», были построены 10 лет по проекту Евгения Тоскина. По словам архитектора, за это время многое изменилось, в том числе и задачи, которые стояли перед ним изначально.

За прошедшее десятилетие Шукшинский фестиваль стал более масштабным, а сцена стала тесной для больших коллективов. Кроме этого, тканевый тент, который приходилось ежегодно натягивать, а также сами металлические конструкции за это время подверглись деформации. По мнению архитектора, комплексная реконструкция объекта должна в первую очередь включать в себя мероприятия по расширению сценической площадки. Также проектом реконструкции предусмотрен демонтаж старых гостевых трибун и обустройство перед сценой открытых мест для гостей и зрителей.

Презентация эскизного проекта реконструкции сцены на горе Пикет в селе Сростки. Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Член региональной общественной палаты, архитектор Александр Деринг, в целом поддержал проект, и отметил, что гора Пикет сама по себе является природным памятником, поэтому, чем проще и лаконичнее формы сценического комплекса, тем лучше.

С ним согласен и главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, по мнению которого чрезмерного благоустройства горы Пикет быть не должно, а возведение стационарных построек — минимальным.

Свое мнение и замечания по проекту высказали режиссер фестивальной программы Галина Классен, руководитель общественной организации «Город мастеров» Виктор Романов, директор ООО «МЕМ групп» Максим Потапов, обеспечивающий световое и звуковое сопровождение фестиваля. В частности, прозвучали вопросы по обустройству мест для артистов и технического персонала, расположения светодиодных экранов, а в числе идей — сделать из сценического комплекса отдельный арт-объект.

В Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова прошло совместное заседание Общественного совета по культуре и Общественной палаты Алтайского края. Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Евгений Новиков,

заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края:

— Интересно присутствовать на таком обсуждении. Я согласен и с мнениями архитекторов, и других специалистов, но также мы не должны забывать, что Алтайский край позиционируется как туристический регион. Поэтому соглашусь, что какое-то благоустройство для удобства зрителей, туристов тоже должно быть.

По итогам обсуждения принято решение принять за основу один из вариантов эскизного проекта и доработать его с учетом прозвучавших замечаний и предложений.