В Барнауле состоялся яркий ювелирный вечер

Живая музыка, изысканные угощения, фотосессии в фотозоне, презентация новой коллекции Style Avenue и эксклюзивных украшений брэнда, розыгрыш подарков — все это наполнило вечер особенной атмосферой.
Участницы с удовольствием примеряли украшения от Style Avenue (Стайл Авеню) и забирали с собой номера Jewelry Garden (Джеверли Гарден).
Оксана Некрасова,
владелица сети ювелирных бутиков «Элита», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN:
Покупатели Ювелирного дома «Элита» давно знакомы с украшениями Style Avenue. Мы регулярно пополняем ассортимент бутиков, привозя с выставок новинки и давно полюбившиеся комплекты. В этот раз на Алтай была привезена богатейшая подборка изделий разных коллекций. Были среди них и совсем новые. Невесомые украшения из алюминия в виде роскошных цветов Magnolia (Магнолия), все оттенки туманов над Прагой в виде изделий линейки Morning Mist (Монин Мист) и коллекция Stephanie (Стефани), смело заявляющая, что жемчуг — это не скучно.
Каждая коллекция завораживает своими многогранными символами и смыслами. Гостьи вечера увлеченно всматривались, примеряли и наполнялись волшебной энергетикой.
Приглашенный ювелирный эксперт Ольга Благова привезла авторскую программу. Она иронично и увлеченно рассказывала об украшениях, которые навсегда увековечены в истории благодаря любви. Любви романтичной королевы Виктории и принца Альберта, Уоллис Симпсон и «сбежавшего короля» Эдуарда VIII, снежной королевы Голливуда Грейс Келли и князя Ренье III, императрицы Александры Федоровны и Николай II. Они любили так, что готовы были положить к ногам любимой женщины все сокровища мира. Так и делали, оставив миру множество ювелирных шедевров
Эта встреча была яркой и запоминающейся. Особый шарм и энергию этому вечеру добавили живые цветы, скрипка и, конечно, эксклюзивные украшения. Я надеюсь, что гостям понравилось провести время в душевной компании и надеюсь увидеть всех снова на следующих мероприятиях.
СПЕЦИАЛЬНО для читателей до 25.12.2023 г. скидка 15% на эксклюзивную коллекцию Style Avenue! По запросу мы можем выслать фото изделий.
Предложение действительно на момент публикации.
До встречи в бутиках в Белокурихе!
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