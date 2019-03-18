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18 марта
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Потребитель

В Барнауле сотни домов в разных районах города останутся без воды

Из-за плановых работ по подготовке водопроводных сетей к лету 19 марта воду отключат в сотнях домов пригорода и в домах частного сектора Барнаула, пишет официальный сайт города.

Сотрудники водоканала.
Сотрудники водоканала.
Олег Богданов

С 9 до 16 часов сотрудники барнаульского водоканала будут промывать башню артезианского водозабора в микрорайоне Затон. Воды не будет по следующим адресам:

  • Пароходная, 1−57, 2−34;
  • Пер.Перевозный, 1−9, 2−6;
  • Озерная, 5−93, 2−28;
  • 2-я Озерная, 3−45, 2−24;
  • Затонская, 2−82, 1−51;
  • Пер.Лодочный, 4−10, 1−3а;
  • Пер.Рыбацкий, 2−12, 5−15;
  • Лоцманская, 2−44, 3−25;
  • Бобровская, 1−99, 2−72;
  • Сенная, 4−18, 3−7;
  • Проточная, 1−61.

Специалисты предупреждают, что после окончания работ возможно временное ухудшение качества воды.

Также 19 марта с 9:30 до 18 часов будут менять 8 задвижек на пересечении улицы Рябиновой и переулка Липового в поселке Авиатор. Холодную воду отключат по следующим адресам:

  • Рябиновая, 1 — 24;
  • Тверская, 1−38;
  • Дружбы, 1−20;
  • Васильковая, 1 — 24;
  • Липовый, , 4,8,10;
  • Смоленская, 29−46.

Кроме того, из-за замены задвижки на улице Ядринцева, 94 с 9 до 18 часов холодной воды не будет по следующим адресам:

  • Ядринцева, 87,89,91а;
  • Песчанная, 178а-202, 179−199;
  • Революционный, 92,94;
  • Магистральный, 2−17;
  • Челюскинцев, 76,76а;
  • Песчанный, 201.

Задвижку будут менять и на улице 2-я Строительная, 54. С 10 до 18 часов холодную воду отключат на ул. 2-я Строительная, 34−62; ул. Путейская, 41,43, 134−144.

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