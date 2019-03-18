В Барнауле сотни домов в разных районах города останутся без воды

Из-за плановых работ по подготовке водопроводных сетей к лету 19 марта воду отключат в сотнях домов пригорода и в домах частного сектора Барнаула, пишет официальный сайт города.

С 9 до 16 часов сотрудники барнаульского водоканала будут промывать башню артезианского водозабора в микрорайоне Затон. Воды не будет по следующим адресам:

Пароходная , 1−57 , 2−34;

1−57 2−34; Пер.Перевозный , 1−9 , 2−6;

1−9 2−6; Озерная , 5−93 , 2−28;

5−93 2−28; 2-я Озерная , 3−45 , 2−24;

3−45 2−24; Затонская , 2−82 , 1−51;

2−82 1−51; Пер.Лодочный , 4−10 , 1−3а;

4−10 1−3а; Пер.Рыбацкий , 2−12 , 5−15;

2−12 5−15; Лоцманская , 2−44 , 3−25;

2−44 3−25; Бобровская , 1−99 , 2−72;

1−99 2−72; Сенная , 4−18 , 3−7;

4−18 3−7; Проточная , 1−61.

Специалисты предупреждают, что после окончания работ возможно временное ухудшение качества воды.

Также 19 марта с 9:30 до 18 часов будут менять 8 задвижек на пересечении улицы Рябиновой и переулка Липового в поселке Авиатор. Холодную воду отключат по следующим адресам:

Рябиновая , 1 — 24;

1 — 24; Тверская , 1−38;

1−38; Дружбы , 1−20;

1−20; Васильковая , 1 — 24;

1 — 24; Липовый , 2а , 4,8,10;

2а 4,8,10; Смоленская , 29−46.

Кроме того, из-за замены задвижки на улице Ядринцева, 94 с 9 до 18 часов холодной воды не будет по следующим адресам:

Ядринцева , 87,89,91а;

87,89,91а; Песчанная , 178а-202 , 179−199;

178а-202 179−199; Революционный , 92,94;

92,94; Магистральный , 2−17;

2−17; Челюскинцев , 76,76а;

76,76а; Песчанный , 201.

Задвижку будут менять и на улице 2-я Строительная, 54. С 10 до 18 часов холодную воду отключат на ул. 2-я Строительная, 34−62; ул. Путейская, 41,43, 134−144.