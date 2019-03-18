В Барнауле сотни домов в разных районах города останутся без воды

С 9 до 16 часов сотрудники барнаульского водоканала будут промывать башню артезианского водозабора в микрорайоне Затон. Воды не будет по следующим адресам:
- Пароходная, 1−57, 2−34;
- Пер.Перевозный, 1−9, 2−6;
- Озерная, 5−93, 2−28;
- 2-я Озерная, 3−45, 2−24;
- Затонская, 2−82, 1−51;
- Пер.Лодочный, 4−10, 1−3а;
- Пер.Рыбацкий, 2−12, 5−15;
- Лоцманская, 2−44, 3−25;
- Бобровская, 1−99, 2−72;
- Сенная, 4−18, 3−7;
- Проточная, 1−61.
Специалисты предупреждают, что после окончания работ возможно временное ухудшение качества воды.
Также 19 марта с 9:30 до 18 часов будут менять 8 задвижек на пересечении улицы Рябиновой и переулка Липового в поселке Авиатор. Холодную воду отключат по следующим адресам:
- Рябиновая, 1 — 24;
- Тверская, 1−38;
- Дружбы, 1−20;
- Васильковая, 1 — 24;
- Липовый, 2а, 4,8,10;
- Смоленская, 29−46.
Кроме того, из-за замены задвижки на улице Ядринцева, 94 с 9 до 18 часов холодной воды не будет по следующим адресам:
- Ядринцева, 87,89,91а;
- Песчанная, 178а-202, 179−199;
- Революционный, 92,94;
- Магистральный, 2−17;
- Челюскинцев, 76,76а;
- Песчанный, 201.
Задвижку будут менять и на улице 2-я Строительная, 54. С 10 до 18 часов холодную воду отключат на ул. 2-я Строительная, 34−62; ул. Путейская, 41,43, 134−144.