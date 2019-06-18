В Барнауле стартовали испытания теплосетей на прочность по контуру ТЭЦ-2

17 июня 2019 года теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. На этот раз испытания пройдут по контуру ТЭЦ-2. Это влечет за собой вынужденное отключение горячего водоснабжения до 10 июля 2019 года.