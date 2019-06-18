В Барнауле стартовали испытания теплосетей на прочность по контуру ТЭЦ-2

Гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность проходят при повышенном давлении теплоносителя, при этом температура воды в трубопроводе в этом время не превышает 30−35°С.
С 17 по 26 июня 2019 года пройдут гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2, а это порядка 500км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
Кто попадает под контур ТЭЦ-2 в Барнауле
- Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
- Проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
- Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
- Проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.
- В центральной части города — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
- В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.
С 27 июня по 10 июля 2019 года, энергетики приступят к ремонту на участках, где в ходе испытаний будут выявлены порывы.
Также специалисты проведут запланированные замены ветхих тепловых сетей, в рамках плановой ремонтной программы компании.
Испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить наиболее слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне и повлекли бы за собой отключение тепла у сотен и тысяч жителей города в зимние морозы.
Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения.