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В Барнауле стартовали испытания теплосетей на прочность по контуру ТЭЦ-2

17 июня 2019 года теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. На этот раз испытания пройдут по контуру ТЭЦ-2. Это влечет за собой вынужденное отключение горячего водоснабжения до 10 июля 2019 года.

Гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность проходят при повышенном давлении теплоносителя, при этом температура воды в трубопроводе в этом время не превышает 30−35°С.

С 17 по 26 июня 2019 года пройдут гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2, а это порядка 500км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

Кто попадает под контур ТЭЦ-2 в Барнауле

  • Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
  • Проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
  • Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
  • Проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.
  • В центральной части города — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
  • В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.

С 27 июня по 10 июля 2019 года, энергетики приступят к ремонту на участках, где в ходе испытаний будут выявлены порывы.

Также специалисты проведут запланированные замены ветхих тепловых сетей, в рамках плановой ремонтной программы компании.

Испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить наиболее слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне и повлекли бы за собой отключение тепла у сотен и тысяч жителей города в зимние морозы.

Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения.

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