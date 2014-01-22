В Барнауле упростилась процедура подключения к теплоснабжению.

В Барнауле стало проще подключиться к тепловым сетям. Сибирская генерирующая компания открыла в городе центр обслуживания клиентов (ЦОК) по вопросам подключения к системе теплоснабжения. ЦОК начал принимать обращения жителей 16 января.

Работа центра обслуживания клиентов существенно упростит и сократит время оформления документов на подключение к тепловым сетям для собственников земельных участков и объектов. Раньше, чтобы подключить здание к теплосетям, нужно было обойти несколько кабинетов и инстанций.

Новая система работает по принципу «одного окна»: достаточно обратиться только к специалистам центра. Здесь можно как подать заявку на выдачу технических условий (ТУ), так и заключить договор на подключение объекта к теплоснабжению. Помимо этого, можно подать заявку на согласование проектов на тепловые сети и внутреннюю систему отопления, получение актов о подключении и актов разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности вновь подключаемых объектов.

Теперь застройщики, физические лица, индивидуальные предприниматели могут прийти в Барнаульский ЦОК с пакетом всех необходимых документов и подать заявление. Центр находится на ул. Гоголя, 36 (окно № 1), работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.

Для того чтобы получить технические условия, нужно принести в ЦОК:

документы , подтверждающие полномочия лица , действующего от имени заявителя ( в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);

подтверждающие полномочия лица действующего от имени заявителя в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя); правоустанавливающие документы на земельный участок;

информацию о разрешенном использовании земельного участка;

информацию о границах земельного участка , на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект.

На получение технических условий понадобится 14 дней.

Для заключения договора на подключение к системам теплоснабжения необходимы:

копии правоустанавливающих документов , подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок;

подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок; ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;

топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 ( для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений ( не прилагается в случае , если заявителем является физическое лицо , осуществляющее создание ( реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений не прилагается в случае если заявителем является физическое лицо осуществляющее создание реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства); документы , подтверждающие полномочия лица , действующего от имени заявителя ( в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);

подтверждающие полномочия лица действующего от имени заявителя в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя); для юридических лиц — копии учредительных документов , заверенные заявителем или нотариально.

Эта процедура займёт 20 дней.

Образец заявок, запросов и договора, необходимых для получения технических условий на подключение и заключения договора, можно увидеть на официальном сайте СГК в разделе для потребителей. Также специалистам СГК можно задать вопросы по телефону: +7 (3852) 54-57-88.