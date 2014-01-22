В Барнауле упростилась процедура подключения к теплоснабжению.

Работа центра обслуживания клиентов существенно упростит и сократит время оформления документов на подключение к тепловым сетям для собственников земельных участков и объектов. Раньше, чтобы подключить здание к теплосетям, нужно было обойти несколько кабинетов и инстанций.
Новая система работает по принципу «одного окна»: достаточно обратиться только к специалистам центра. Здесь можно как подать заявку на выдачу технических условий (ТУ), так и заключить договор на подключение объекта к теплоснабжению. Помимо этого, можно подать заявку на согласование проектов на тепловые сети и внутреннюю систему отопления, получение актов о подключении и актов разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности вновь подключаемых объектов.
Теперь застройщики, физические лица, индивидуальные предприниматели могут прийти в Барнаульский ЦОК с пакетом всех необходимых документов и подать заявление. Центр находится на ул. Гоголя, 36 (окно № 1), работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.
Для того чтобы получить технические условия, нужно принести в ЦОК:
- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект.
На получение технических условий понадобится 14 дней.
Для заключения договора на подключение к системам теплоснабжения необходимы:
- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок;
- ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;
- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);
- для юридических лиц — копии учредительных документов, заверенные заявителем или нотариально.
Эта процедура займёт 20 дней.
Образец заявок, запросов и договора, необходимых для получения технических условий на подключение и заключения договора, можно увидеть на официальном сайте СГК в разделе для потребителей. Также специалистам СГК можно задать вопросы по телефону: +7 (3852) 54-57-88.