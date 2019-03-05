В Барнауле в честь 8 марта предлагают дарить женщинам уникальные неувядающие цветы

Неувядающие цветы в стекле или цветы в вакууме — это композиция из натуральных цветов и зелени, который были обезвожены по специальной технологии. Цветочные композиции собирают и обрабатывают на фабрике в Тайланде.
Такие цветы не будут вянуть в течение 7 лет.
Цветы в вакууме не требуется никакого ухода, кроме протирания пыли со стекла. Цветы, которые не нужно поливать, разве не заманчиво?
За счет чего цветы в стекле не вянут?
- Уникальный многоэтапный процесс обработки. Из цветка удаляется влага, что блокирует естественные процессы увядания и позволяет сохранить цветку свой внешний вид на долгие годы;
- Цветы в вакууме. Цветы находятся внутри стеклянной вазы, крышка которой запаяна, а значит туда не попадают воздух, пыль и влага. Надежная защита от внешних воздействий — вторая ключевая составляющая технологии.
Технология изготовления и отправки отработана годами, поэтому вы можете быть уверены, что композиция будет радовать на протяжении заявленного срока.
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