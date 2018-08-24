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25 августа
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В Барнауле на нескольких улицах почти на сутки отключат холодную воду. Адреса

С 14:00 24 августа до 9:30 25 августа отключат холодную воду в домах на нескольких улицах Барнаула.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Холодное водоснабжение приостановят из-за плановых работ по замене задвижки на сети водопровода, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Адреса, где приостановят подачу воды:

  • ул.1-я Речная, 9, 11
  • ул.Речная, 1−26
  • ул.Достоевского, 1−16
  • проезд Детсадовский, 1−16
  • ул.Северо-Западная, 48, 50, 52, 54, 56, 58а, 62, 81
  • ул.4-я Западная, 7−39
  • ул.Смирнова, 5−24, 46
  • ул.80-й Гвардейской дивизии, 10а, 12а, 14, 14а, 20, 20а, 29а, 29/1, 29/2, 58, 60.

Заявки на подвоз воды принимают по телефону 28−22−00.

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