В Барнауле на нескольких улицах почти на сутки отключат холодную воду. Адреса

Холодное водоснабжение приостановят из-за плановых работ по замене задвижки на сети водопровода, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.
Адреса, где приостановят подачу воды:
- ул.1-я Речная, 9, 11
- ул.Речная, 1−26
- ул.Достоевского, 1−16
- проезд Детсадовский, 1−16
- ул.Северо-Западная, 48, 50, 52, 54, 56, 58а, 62, 81
- ул.4-я Западная, 7−39
- ул.Смирнова, 5−24, 46
- ул.80-й Гвардейской дивизии, 10а, 12а, 14, 14а, 20, 20а, 29а, 29/1, 29/2, 58, 60.
Заявки на подвоз воды принимают по телефону 28−22−00.