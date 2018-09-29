Барнаульская мэрия выбрала самое лучшее садоводство

Победителями городского конкурса на лучшее садоводческое товарищество в Барнауле стало садоводство «Березовая роща» (Индустриальный район), рассказали в барнаульской мэрии. О награде победителю пока ничего не сообщается.

Садоводством в Барнауле по-прежнему увлекаются тысячи людей. Так, на территории Барнаула расположено 71 садоводство, из них 40 в Центральном районе, 23 — в Индустриальном и восемь — в Ленинском. Но не везде удается организовать их существование должным образом. В садоводствах случаются пожары, из домиков воруют, садоводства затапливает.

Что именно оценивали, чтобы выбрать лучшее садоводство? Всего было 13 критериев.

В том числе: состояние подъездных дорог, прилегающей территории и внутриквартальных проездов. А также наличие общей ограды, въездных ворот и информационной вывески. Кроме того, баллы добавляли при наличии схемы садоводства, средств пожаротушения, емкостей с запасом воды, табличек на домиках, средств связи и оповещения, мусорных контейнеров, лицензий на использование скважин, договоров на вывоз ТКО и др.

Каждому из пунктов ставили от 1 до 5 баллов. На роль победителей претендовали два товарищества: «Березовая роща» и «Росинка» (Центральный район). Но больше баллов набрала все же первая.



