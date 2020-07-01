Тарифы на свет, воду, тепло и газ выросли в Барнауле в день голосования по Конституции

С 1 июля, когда россияне голосуют по вопросу поправок Конституции, тарифы на коммунальные услуги в Барнауле и других городах и сельских населенных пунктах Алтайского края повысились. При этом тарифы на электроэнергию для населения увеличились на 4,9−5,1%, а общий рост платежа за набор коммунальных услуг в среднем по региону составит 6,9%. Рассказываем о том, насколько подорожала коммуналка в краевом центре.