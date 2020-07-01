Тарифы на свет, воду, тепло и газ выросли в Барнауле в день голосования по Конституции

Электричество (за киловатт-час)
- Для населения с электроплитами — 3,50 рублей (до 1 июля — 3,33 рублей), или +5,1%.
- Для населения без электроплит: 4,49 рублей (до 1 июля — 4,09 рублей), или +4,9%.
- Сельское население — 3,36 рубля (до 1 июля — 3,20 рубля), или +5%.
Отопление и подогрев воды (за гигакалорию)
Для потребителей «Барнаульской генерации» (ТЭЦ) — 1991,52 рубля (до 1 июля 1897,98 рублей), или +4,9%.
Холодная вода и компонента «вода» горячего водоснабжения (за кубометр)
Для потребителей «Барнаульского водоканала» — 21,74 рубля (до 1 июля 20,96 рублей), или +3,7%.
Водоотведение (за кубометр)
Для потребителей «Барнаульского водоканала» -20,05 рублей (до 1 июля 16,55 рублей), или +5,5%.
Газ
- Природный: 6,50 рублей за кубометр, 81,77 рублей с человека, или +0,8%.
- Сжиженный (из групповых установок): 30,79 рублей за килограмм (до 1 июня — 30 рублей), 214,30 рублей с человека, или +2,6%.
Идею временно заморозить коммунальные тарифы и не повышать их с 1 июля чиновники на федеральном уровне обсуждали. Но, как сообщал «Коммерсантъ», не получила поддержки ни у Минстроя, ни у ФАС, ни в отраслевом сообществе.
Источник: ВЦ ЖКХ, управления Алтайского края по ценам и тарифам.