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Потребитель

Тарифы на свет, воду, тепло и газ выросли в Барнауле в день голосования по Конституции

С 1 июля, когда россияне голосуют по вопросу поправок Конституции, тарифы на коммунальные услуги в Барнауле и других городах и сельских населенных пунктах Алтайского края повысились. При этом тарифы на электроэнергию для населения увеличились на 4,9−5,1%, а общий рост платежа за набор коммунальных услуг в среднем по региону составит 6,9%. Рассказываем о том, насколько подорожала коммуналка в краевом центре.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Электричество (за киловатт-час)

  • Для населения с электроплитами — 3,50 рублей (до 1 июля — 3,33 рублей), или +5,1%.
  • Для населения без электроплит: 4,49 рублей (до 1 июля — 4,09 рублей), или +4,9%.
  • Сельское население — 3,36 рубля (до 1 июля — 3,20 рубля), или +5%.

Отопление и подогрев воды (за гигакалорию)

Для потребителей «Барнаульской генерации» (ТЭЦ) — 1991,52 рубля (до 1 июля 1897,98 рублей), или +4,9%.

Холодная вода и компонента «вода» горячего водоснабжения (за кубометр)

Для потребителей «Барнаульского водоканала» — 21,74 рубля (до 1 июля 20,96 рублей), или +3,7%.

Водоотведение (за кубометр)

Для потребителей «Барнаульского водоканала» -20,05 рублей (до 1 июля 16,55 рублей), или +5,5%.

Газ.
Газ.
архив ООО «Газпром газораспределение Барнаул»

Газ

  • Природный: 6,50 рублей за кубометр, 81,77 рублей с человека, или +0,8%.
  • Сжиженный (из групповых установок): 30,79 рублей за килограмм (до 1 июня — 30 рублей), 214,30 рублей с человека, или +2,6%.

Идею временно заморозить коммунальные тарифы и не повышать их с 1 июля чиновники на федеральном уровне обсуждали. Но, как сообщал «Коммерсантъ», не получила поддержки ни у Минстроя, ни у ФАС, ни в отраслевом сообществе.

Источник: ВЦ ЖКХ, управления Алтайского края по ценам и тарифам.

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