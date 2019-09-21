В Барнауле выставили на продажу еще два дорогих коттеджа

Владельцы элитной недвижимости продолжают пытаться продать свои активы. В Барнауле ищут покупателей для двух коттеджей стоимостью 19 и 20 млн рублей. Объявления размещены на «ЦИАН».

Первый коттедж стоимостью 19 млн рублей построен еще в 2005 году из бруса и обложен красным кирпичом, крыша покрыта черепицей. Площадь составляет 432 кв. м, Он находится на участке в 8 соток рядом с сосновым бором. На территории размещена зона отдыха с бассейном. Здесь также имеется альпийская горка, плодоносящие деревья и кустарники.

На первом этаже — просторный холл, гостинная, гостевая комната и кухня с выходом во внутренний двор. Санузел и ванная комната с джакузи раздельные. Кроме того, здесь имеется выход в гараж и подвальное помещение. Пол из паркета и напольной плитки. Второй этаж состоит из 3 спален, санузла и душевой комнаты с окном. Пол устлан ламинатом.

Второй коттедж за 20 млн рублей — трехэтажный, площадью 417 кв. м. Он располагается на участке в 12 соток в окружении реликтового леса, рядом лыжная база и санаторий «Станкостроитель».

Дом построен из красного кирпича, за качество которого ручается продавец. Кроме того, он отмечает, что коттедж строился по «эксклюзивному проекту с полуовальными конфигурациями».

В коттедже располагаются гостиная с камином, подсобные помещения, просторная кухня и фойе. Здесь же — игровая зона и тренажерный зал, библиотека. Кроме того, здесь имеется зимний сад и гаражный комплекс на 3 автомобиля.

Приусадебный участок выполнен в стиле ландшафтного дизайна. На его территории расположены плодоносящий сад, виноградник, а также дом для летнего отдыха, пруд, бассейн и баня.