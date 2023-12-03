3 декабря
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В Барнауле восстановлено движение трамвайного маршрута №3

Завершились работы по восстановлению трамвайного маршрута №3 в Барнауле.

Трамвай.
Трамвай.
barnaul.org

Трамвай снова ходит по следующей схеме — от остановки «мкр. Восточный» по ул. Кулагина, пр. Ленина, ул. Северо-Западной, Антона Петрова, Малахова, Власихинской, Попова до остановочного пункта «Пивзавод».

В обратном направлении — тем же маршрутом, говорится в сообщении мэрии Барнаула.

Накануне через микрорайон Восточный восстановили движение маршрута №4 — от остановки «Депо №1» по ул. Анатолия, пр. Красноармейскому, Строителей, Ленина, ул. Кулагина до остановки «мкр. Восточный». В обратном направлении тем же маршрутом.

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