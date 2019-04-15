Мероприятие состоится на лыжно-биатлонном комплексе по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 69л.
Участники, вне зависимости от квалификации и опыта, пройдут предварительные тренировки, а зрелищный отдых и призы обеспечат организаторы мероприятия: «Барнаульская федерация биатлона», комитет г. Барнаула по физической культуре и спорту, Барнаульский пивоваренный завод.
В Барнауле впервые пройдет чемпионат среди представителей бизнеса.
Анна Зайкова.
В Барнауле впервые пройдет чемпионат среди представителей бизнеса.
Анна Зайкова.
Запись и все вопросы по телефону 8−962−811−3317, Андрей.
Источник: http://www.altaisport.ru/post/17786