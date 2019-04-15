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В Барнауле впервые пройдет чемпионат среди представителей бизнеса

10 августа 2019 года пройдёт чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди представителей бизнеса (мужчины), посвящённый «Дню Физкультурника».

В Барнауле впервые пройдет чемпионат среди представителей бизнеса.
В Барнауле впервые пройдет чемпионат среди представителей бизнеса.
Анна Зайкова.

Мероприятие состоится на лыжно-биатлонном комплексе по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 69л.

Участники, вне зависимости от квалификации и опыта, пройдут предварительные тренировки, а зрелищный отдых и призы обеспечат организаторы мероприятия: «Барнаульская федерация биатлона», комитет г. Барнаула по физической культуре и спорту, Барнаульский пивоваренный завод.

В Барнауле впервые пройдет чемпионат среди представителей бизнеса.
В Барнауле впервые пройдет чемпионат среди представителей бизнеса.
Анна Зайкова.
В Барнауле впервые пройдет чемпионат среди представителей бизнеса.
В Барнауле впервые пройдет чемпионат среди представителей бизнеса.
Анна Зайкова.

Запись и все вопросы по телефону 8−962−811−3317, Андрей.

Источник: http://www.altaisport.ru/post/17786

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