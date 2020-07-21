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В Барнауле всем потребителям в контуре ТЭЦ-2 возобновлена подача горячей воды

Специалисты Сибирской генерирующей компании завершили все ремонты на тепловых сетях в контуре Барнаульской ТЭЦ-2, влияющие на подачу горячей воды. По состоянию на 21 июля подача ресурса потребителям этой станции восстановлена в полном объеме.

Большая часть потребителей ТЭЦ-2 в Барнауле начала получать горячую воду после гидравлических испытаний трубопроводов досрочно, 26 июня, или в ранее заявленные сроки, 6 июля.

Но для части жителей города период отключения был продлен, причинами этого стали два фактора:

  1. сложность и увеличение количества повреждений во время опрессовки на участках теплосетей по проспекту Калинина, улицам Петра Сухова и Малахова;
  2. уже в процессе перекладки теплосетей увеличились объемы работ на участках капитального ремонта. На данный момент завершены все работы, требующие отключения ресурса у горожан, на улицах Сизова, Глушкова, 80-й Гвардейской Дивизии и проспекте Социалистическом.

Подача горячей воды потребителям восстановлена в полном объеме.

Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения жителям за доставленные неудобства. Работы по замене тепловых сетей являются одним из этапов подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2020−2021 годов. В этом году компания во второй раз выполняет беспрецедентный объем работ: до начала отопительного периода в Барнауле будет заменено более 32 км теплосетей. В предыдущие годы удавалось перекладывать в два раза меньше.

Следить за ходом работ можно также в нашем официальном telegram-канале, который можно найти в поиске по названию «СГК Барнаул», по нику @sgk_barnaul. Либо просто с телефона перейдите по ссылке https://tlgg.ru/sgk_barnaul.

Если вы проживаете в контуре ТЭЦ-2 (на карте отмечен желтым цветом), но в вашем доме до сих пор нет горячей воды — обратитесь в вашу управляющую организацию.

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