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Потребитель

В Барнауле Wildberries может заменить почту

Онлайн-ритейлер Wildberries запустил новую услугу, которая по сути своей направлена на усиление конкуренции с традиционной почтой. Сервис предназначен не для покупателей, а для продавцов товаров. Теперь они могут не возить свои изделия в крупные распределительные центры, а получили возможность сдавать их для отправки в пункты выдачи заказов (ПВЗ).

Татьяна Бакальчук, основательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries
Татьяна Бакальчук, основательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries
Инстаграмм.

Такая услуга теперь предоставляется в более чем 20 городах России, в том числе в Барнауле и Новосибирске. Число ПВЗ, принимающих мелкогабаритные заказы, уже составляет 2,5 тыс. и будет расти.

В Wildberries подчеркнули, что новая опция в больше степени предназначена для малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

При этом партнерам Wildberries услуга по доставке товаров предоставляется бесплатно. Но объем груза ограничен 1 кубическим метром.

В настоящее время Wildberries является лидером по продаже товаров в Рунете. В 2019 году реализация у компании выросла на 88% и достигла 223,5 млрд рублей. Коронавирусная пандемия вызвала массовый спрос он онлайн-заказы. В результате в, в 1 полугодии 2020 года выручка компании выросла еще на 110%, достигнув 178,7 млрд рублей.

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