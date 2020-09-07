В Барнауле Wildberries может заменить почту

Такая услуга теперь предоставляется в более чем 20 городах России, в том числе в Барнауле и Новосибирске. Число ПВЗ, принимающих мелкогабаритные заказы, уже составляет 2,5 тыс. и будет расти.
В Wildberries подчеркнули, что новая опция в больше степени предназначена для малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.
При этом партнерам Wildberries услуга по доставке товаров предоставляется бесплатно. Но объем груза ограничен 1 кубическим метром.
В настоящее время Wildberries является лидером по продаже товаров в Рунете. В 2019 году реализация у компании выросла на 88% и достигла 223,5 млрд рублей. Коронавирусная пандемия вызвала массовый спрос он онлайн-заказы. В результате в, в 1 полугодии 2020 года выручка компании выросла еще на 110%, достигнув 178,7 млрд рублей.