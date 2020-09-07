В Барнауле Wildberries может заменить почту

Онлайн-ритейлер Wildberries запустил новую услугу, которая по сути своей направлена на усиление конкуренции с традиционной почтой. Сервис предназначен не для покупателей, а для продавцов товаров. Теперь они могут не возить свои изделия в крупные распределительные центры, а получили возможность сдавать их для отправки в пункты выдачи заказов (ПВЗ).