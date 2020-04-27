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Потребитель
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В Барнауле завершился отопительный сезон

28 апреля Сибирская генерирующая компания в Барнауле приступает к отключению отопления у потребителей. Система теплоснабжения будет переведена в режим работы для подачи только горячей воды. Постановление об окончании отопительного сезона подписал глава города Вячеслав Франк.

Отопительный сезон в Барнауле стартовал 25 сентября 2019 год и продлился 227 дней.

Согласно законодательству, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд устанавливается на уровне более +8 °С, то это является основанием для прекращения подачи тепловой энергии потребителям. Но окончательное решение принимает администрация города.

Отключение отопления знаменует старт подготовки к следующему отопительному периоду и ремонтной кампании СГК. Напомним, что в этом году гидравлические испытания теплосетей Барнаула перенесены и начнутся только 15 июня с контура ТЭЦ-2. А с 11 по 14 мая в городе пройдут испытания сетей на тепловые потери, которые потребуют временного отключения горячей воды для части потребителей на четыре дня.

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