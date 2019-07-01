В Барнауле завершился первый этап гидравлических испытаний

26 июня в Барнаул завершился первый этап проверки тепловых сетей на плотность и прочность по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании. За это время энергетики выявили 215 повреждений. Из них 71 уже устранили, ремонты на остальных участках планируется завершить к 10 июля.