В Барнауле жестко тестируют тротуарную плитку и бордюры для госстроек

Плитка компании «ЖБИ Сибири» может служить десятилетиями, поэтому ее используют для мощения самых оживленных площадей и улиц. Но на рынке есть и другие изделия: они крошатся из-за нагрузки и морозов. Как отличить качественную продукцию?
Лаборатория в действии
Лаборатория для испытаний бетонных и железобетонных изделий на заводе «ЖБИ Сибири» оборудована прессами для имитации колоссальной нагрузки — до 100−125 тонн.
Данил Гильмиярмов,
начальник лаборатории «ЖБИ Сибири»:
Прочность бетона бордюр, плитки и других вибропрессованных изделий для благоустройства города достигает 40−50 МПа. Это равно давлению 400 — 500 кг на квадратный сантиметр. Создать его могут специальные прессы. В лабораторных условиях они равномерно давят на выбранный образец до полного его разрушения. Наши инженеры фиксируют и оценивают максимальную нагрузку.
Такие испытания необходимы, чтобы понять прочность материала, — одну из основных характеристик. Это особенно важно для потребителя при оснащении крупных строек, оживлённых улиц и площадей города.
При этом в оптовых партиях каждая штука изделия должна быть идеальной, считают на «ЖБИ Сибири».
Кирилл Овсянников,
исполнительный директор «ЖБИ Сибири»:
В этом году мы комплектовали несколько крупных госстроек Барнаула, в том числе детские сады, а также работали с нашими застройщиками — поставляли плитку и бордюр для благоустройства территории новостроек. Качество изделий предприятия мы готовы подтверждать лабораторными испытаниями. А зачем еще нам такая дорогостоящая лаборатория?
Рецепт «Алома»
Чтобы плитка и бордюр выдержали высокую нагрузку, нужны специальные материалы и технологии. При производстве продукции «Алом» используют обогащенный песок, высококачественный цемент, импортные пигменты и химические добавки, повышающие ее прочность и долговечность. Каждый элемент будущего бордюра или плитки проходит через лабораторию.
Проверка начинается с того, как на завод поступают необходимые материалы. Инженерный персонал отбирает пробы материалов, производит испытания на подтверждение требуемых характеристик, выдает заключение о применении. Помимо этого, производится пооперационный контроль изготовления продукции и контроль качественных характеристик готовой продукции.
Данил Гильмияров,
начальник лаборатории «ЖБИ Сибири»:
Для производства продукции Алом мы используем специальное немецкое оборудование фирмы «OMAG» с пресс-формами. Они обеспечивают высокую геометрическую точность продукции, но мы регулярно меняем их на новые. Только так можно добиться стабильного качества от партии к партии. Для транспортировки готовой продукции мы закупаем специальные поддоны. То есть каждый этап работы продуман так, чтобы в итоге мы получили тротуар, по которому будет приятно ходить много лет.
Требуйте сертификат
В лаборатории «ЖБИ Сибири» можно сделать около 40 различных испытаний изделий, в состав которых входит цемент. По результатам заказчик получает честный сертификат.
Кирилл Овсянников,
исполнительный директор «ЖБИ Сибири»:
Мы призываем всех, кто планирует благоустроить территорию — пусть 2 «квадрата» около мангала или огромную площадь — изучайте документы, просите сертификаты, обращайтесь в специализированные лаборатории, чтобы понять, какого качества товар вам предлагают.
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