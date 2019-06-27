В Барнауле жестко тестируют тротуарную плитку и бордюры для госстроек

Плитка компании «ЖБИ Сибири» может служить десятилетиями, поэтому ее используют для мощения самых оживленных площадей и улиц. Но на рынке есть и другие изделия: они крошатся из-за нагрузки и морозов. Как отличить качественную продукцию?

Лаборатория в действии

Лаборатория для испытаний бетонных и железобетонных изделий на заводе «ЖБИ Сибири» оборудована прессами для имитации колоссальной нагрузки — до 100−125 тонн.

Данил Гильмиярмов,

начальник лаборатории «ЖБИ Сибири»:

Прочность бетона бордюр, плитки и других вибропрессованных изделий для благоустройства города достигает 40−50 МПа. Это равно давлению 400 — 500 кг на квадратный сантиметр. Создать его могут специальные прессы. В лабораторных условиях они равномерно давят на выбранный образец до полного его разрушения. Наши инженеры фиксируют и оценивают максимальную нагрузку.

Такие испытания необходимы, чтобы понять прочность материала, — одну из основных характеристик. Это особенно важно для потребителя при оснащении крупных строек, оживлённых улиц и площадей города.

Тротуарная плитка. Фото предоставлено пресс-секретарем Анной Алымовой.

При этом в оптовых партиях каждая штука изделия должна быть идеальной, считают на «ЖБИ Сибири».

Кирилл Овсянников,

исполнительный директор «ЖБИ Сибири»:

В этом году мы комплектовали несколько крупных госстроек Барнаула, в том числе детские сады, а также работали с нашими застройщиками — поставляли плитку и бордюр для благоустройства территории новостроек. Качество изделий предприятия мы готовы подтверждать лабораторными испытаниями. А зачем еще нам такая дорогостоящая лаборатория?

Лаборатория для испытаний бетонных и железобетонных изделий на заводе «ЖБИ Сибири». Фото предоставлено пресс-секретарем Анной Алымовой.

Рецепт «Алома»

Чтобы плитка и бордюр выдержали высокую нагрузку, нужны специальные материалы и технологии. При производстве продукции «Алом» используют обогащенный песок, высококачественный цемент, импортные пигменты и химические добавки, повышающие ее прочность и долговечность. Каждый элемент будущего бордюра или плитки проходит через лабораторию.

Проверка начинается с того, как на завод поступают необходимые материалы. Инженерный персонал отбирает пробы материалов, производит испытания на подтверждение требуемых характеристик, выдает заключение о применении. Помимо этого, производится пооперационный контроль изготовления продукции и контроль качественных характеристик готовой продукции.

Лаборатория для испытаний бетонных и железобетонных изделий на заводе «ЖБИ Сибири». Фото предоставлено пресс-секретарем Анной Алымовой.

Данил Гильмияров,

начальник лаборатории «ЖБИ Сибири»:

Для производства продукции Алом мы используем специальное немецкое оборудование фирмы «OMAG» с пресс-формами. Они обеспечивают высокую геометрическую точность продукции, но мы регулярно меняем их на новые. Только так можно добиться стабильного качества от партии к партии. Для транспортировки готовой продукции мы закупаем специальные поддоны. То есть каждый этап работы продуман так, чтобы в итоге мы получили тротуар, по которому будет приятно ходить много лет.

Изделия «Алом». Фото предоставлено пресс-секретарем Анной Алымовой.

Требуйте сертификат

В лаборатории «ЖБИ Сибири» можно сделать около 40 различных испытаний изделий, в состав которых входит цемент. По результатам заказчик получает честный сертификат.

Кирилл Овсянников,

исполнительный директор «ЖБИ Сибири»:

Мы призываем всех, кто планирует благоустроить территорию — пусть 2 «квадрата» около мангала или огромную площадь — изучайте документы, просите сертификаты, обращайтесь в специализированные лаборатории, чтобы понять, какого качества товар вам предлагают.

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