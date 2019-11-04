В Барнауле жительнице 10-этажки незаконно «заглушили» канализацию

Управляющая компания «ДЕЗ-2 Ленинского района» выплатит жительнице барнаульской многоэтажки за незаконную установку заглушки на канализацию ее отдельно взятой квартиры. Женщина имела большой долг за коммунальные услуги, из-за чего ей перекрыли водоотведение. Но она смога доказать в суде, что УК не права.

Поставили заглушку

У жительницы Барнаула Х. — небольшая квартира в 32,5 кв. метра в 10-этажном доме. За услуги ЖКХ она задолжана, по данным на 30 августа, 119 тыс. рублей плюс 28,5 тыс. — пеня.

Управляющая компания «ДЕЗ-2 Ленинского района» передала право добиваться погашения этого долга частной фирме — «Правовой центр Ода» (по агентскому договору). Фирма этим и занялась.

В апреле 2019 года она предупредила неплательщицу: верните долг (речь тогда шла только о сумме в 7 тыс. рублей — видимо, это была задолженность за водоотведение). Иначе «отключим канализацию».

Потребительница долг не оплатила. И 22 мая 2019 года ей поставили сплошную заглушку на канализацию.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Затопим соседей

Очевидно, жизнь с перекрытой канализацией женщину никак не устроила. Она пошла в суд и потребовала не только демонтировать заглушку, но и выплатить ей 50 тыс. рублей морального вреда.

На суде женщина заявила, что канализация в квартире в аварийном состоянии, из труб течет вода которая вот-вот затопит нижние этажи. И при таком раскладе ее жилье не соответствует нормам. Между тем, в квартире — ребенок.

«Приостановление услуги не должно ухудшать пригодность жилья для постоянного проживания и должно применяться только тогда, когда оно соразмерно допущенному нарушению. Долг по оплате коммунальных услуг не является безусловным основанием для их отключения», — процитировала женщина выводы пленума Верхового суда РФ, сделанные 27 июня 2017 года (№ 22).

Кроме того, об отключении женщину не уведомили правильно, считала она.

Унитаз с инсталляцией. из открытых источников в интернете

Почему суд пошел навстречу должнику

Надо сказать, суд поддержал ее во всем, кроме суммы — УК выплатит ей намного меньше, чем изначально просила женщина. Судья отметила, что при неполной оплате услуг ЖКХ ограничить или приостановить оказание услуги в самом деле можно. Но процедура эта четко оговорена правилами.

Так, перед тем, как полностью перекрыть канализацию квартиры неплательщицы, надо было ввести ограничение. То есть, например, установить график предоставления коммунальной услуги в течение суток. А фирма-агент сразу установила сплошную заглушку.

Кроме того, по закону, жильё в России должно быть обеспечено, в том числе, канализацией. Исключение — одно-двухэтажные дома в поселениях, где нет централизованной инфраструктуры. Там отсутствие уборных с канализацией допускается. Но 10-этажка, в которой живет неплательщица, к таковым явно не относится.

И, наконец, судья сослался на уже упомянутое постановление пленума Верховного Суда РФ о том, что один лишь долг не может быть безусловным основанием для отключения услуги.

А в итоге судя решила, что именно «ДЕЗ-2 Ленинского района» (а не ее агент) обязана демонтировать заглушку и компенсировать неплательщице моральный вред. Но не 50 тыс. рублей, как требовала женщина, а лишь 2 тыс. В карточке судебного процесса указано, что решение вступило в силу 2 ноября.